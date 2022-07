Polonia acuză cinci bănci că au acționat împotriva intereselor clienților, după o investigație care a durat un an.

Autoritatea pentru concurenţă din Polonia (UOKiK) a anunţat luni că a pus sub acuzare cinci bănci, deoarece ar fi acţionat contra intereselor clienţilor, transmite Agerpres, citând Reuters.



După o investigaţie care a durat un an, au fost puse sub acuzare Bank Millennium, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, mBank şi Santander Bank Polska, a precizat UOKiK. Reprezentanţii băncilor nu au fost imediat disponibili pentru comentarii.



În următoarea etapă a cercetării, UOKiK va verifica acuzaţiile în cooperare cu cele cinci bănci. Dacă acuzaţiile se confirmă, cele cinci bănci s-ar putea confrunta cu amenzi de până la 10% din cifra lor de afaceri anuală.

VEZI ȘI: Elena Cristian: Mi-au dispărut 3.000 lei. Nu are legătură cu inflația. În ritmul acesta, în doi ani, nu mai am niciun ban

Societe Generale, fraudată cu 5 miliarde de euro. Semnal de alarmă pentru toate băncile și instituțiile de supraveghere

Jerome Kerviel, care a fost condamnat pentru că a provocat o pierdere record de 5,6 miliarde de dolari în urma tranzacțiilor la Societe Generale SA, a obținut o compensație de peste jumătate de milion de dolari, în timp ce un judecător din Paris a reproșat creditorului rolul său în această afacere. Suma de 455.500 de euro acordată includea 100.000 € pentru concediere abuzivă și bonusul de 300.000 € pe care Kerviel trebuia să îl primească pentru anul 2007.

Judecătorul care a luat această decizie în anul 2016 afirma la acel moment că: "Societe Generale nu poate pretinde că nu era la curent cu operațiunile false ale lui Jerome Kerviel înainte de ianuarie 2008, nu a sancționat actele lui Kerviel, ci consecințele sale", scria Bloomberg în 2016.

Jerome Kerviel a pierdut în 2017 procesul prin care încerca să dea vina pe Societe Generale pentru pierderea a aproape 5 miliarde € de care a fost găsit vinovat că a provocat-o băncii. Procurorii au respins acuzațiile lui Kerviel potrivit cărora Societe Generale ar fi furnizat documente falsificate pentru a ajuta la obținerea verdictului său de vinovăție sub pretexte false. Cererea sa ca autoritățile să analizeze acuzațiile potrivit cărora banca ar fi mituit un martor au fost, de asemenea, respinse.

Fostul trader, văzut ca un erou popular de unii, a încercat aproape un deceniu să transfere vina pentru o pierdere de 4,9 miliarde € pe care a provocat celei de-a treia bănci din Franța. Kerviel a avut un oarecare succes în instanță în 2016, deoarece tribunalul de muncă din Paris i-a acordat o compensație de aproximativ 500.000 de dolari pentru concediere abuzivă, după ce a reproșat Societe Generale pentru rolul său în această afacere.

Mai târziu în același an, judecătorii francezi au declarat că Kerviel ar trebui să plătească Societe Generale 1 milion de euro, o fracțiune din pierderea inițială de tranzacționare pe care a provocat-o în urmă cu nouă ani. Curtea de apel din Versailles a declarat că "multiplele greșeli" ale Societe Generale înseamnă că banca "a avut un rol major și decisiv" în permiterea incidentului, unul dintre cele mai faimoase cazuri de tranzacționare necinstită din istorie. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News