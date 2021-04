Poliţia, mesaj pentru şoferii care beau şi calculează dacă "le-a ieşit alcoolul din sânge"

"Deşi responsabilitatea este mare, totuşi întâlnim atâţia şoferi conducând sub influenţa alcoolului. Tineri sau mai în vârstă, în mijlocul zilei, seara, noaptea, dar şi dimineaţa, bărbaţi, dar şi femei, ignoră nu doar consecinţele legale ale acestui comportament, cât şi pericolul pe care îl reprezintă pentru ceilalţi participanţi la trafic.



Scuzele şi explicaţiile sunt multe. Desigur, nu schimbă cu nimic sancţiunea - amendă, uneori suspendarea dreptului de a conduce, dosar penal - dar mai ales nu modifică urmările unei posibile tragedii. Îndemnăm mereu şoferii să se gândească dacă merită riscul. Ar putea fi implicaţi într-un eveniment rutier, poate nu exclusiv din vina lor, dar care ar avea consecinţe tragice. Merită să ai o viaţă pe conştiinţă?



Suspendarea dreptului de a conduce poate însemna pentru unii pierderea locului de muncă, pe lângă faptul că a circula cu maşina este deseori o necesitate. Un dosar penal, o condamnare, are consecinţe şi mai serioase! DE CE SĂ RISCĂM şi apoi să ne plângem?



Se fac diverse "calcule" legate de cât timp a trecut de când au băut, dacă a ieşit sau nu alcoolul din organism. Alţii vin cu eterna scuză "a fost doar o bere". Mai e şi partea în care azi nu au băut, dar uită ca aseară au întrecut măsura (altfel nu se explică alcoolemia de la prima oră a dimineţii!). Sunt prea MULŢI FACTORI CARE CONTRIBUIE LA TIMPUL DE ELIMINARE A ALCOOLULUI DIN ORGANISM, deci să nu ne bazăm pe asta!



Dacă am consumat alcool, haideţi să lăsăm scuzele, explicaţiile, dar mai ales SĂ LĂSĂM MAŞINA ÎN PARCARE sau să-i lăsăm pe alţii (care, desigur, nu au băut!!) să conducă. Un prieten, un taxi, un autobuz - sunt şi acestea variante bune. Ca să nu mai spunem de puţină mişcare, atât de sănătoasă pentru fiecare! Drumuri în siguranţă tuturor!", transmite Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş.