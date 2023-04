”Poliomielita deja scoate capul”. Dr. Adrian Wiener, avertisment despre scăderea încrederii în vaccinare: Este o dramă, mult sub pragul antiepidemic

"Se semnalează scăderea încrederii publicului în calendarul vaccinal. Vorbim de vaccinarea copiilor cu vaccinurile din calendarul vaccinal uzual. A scăzut cu 10 %, ceea ce este o dramă, pentru că am ajuns la 84%, mult sub pragul antiepidemic de acoperire vaccinală. Poliomielita deja scoate capul. În 2020, dacă Africa era declarată liberă de poliomielită, iată că acum există cazuri în Pakistan, Afganistan şi izolat, din fericire, în Ucraina. Evident, noi, care ne-am propus să eradicăm boli, după 1981, când am eradicat variola prin vaccinare exclusiv, visam- şi OMS chiar punea nişte borne- să scăpăm de hepatita B, de rujeolă în 2030.

Sigur că aceasta consolidare a comunicării din epoca post-adevăr de care beneficiază cinic, până la urmă, unii oameni politici pune oprelişti tuturor acestor deziderate. Evident, prevenţia este instrumentul care ar trebui să fie complementar în general sistemului medical curativ. Este singura soluţie să scadă povara pe un sistem care oricum crapă pe la încheieturi", a spus Adrian Wiener, în cadrul dezbaterii online ”Vaccinul, cel mai puternic stimulent al imunității, organizată de DC News Media Group.

Dezbaterea integrală, în materialul video de mai jos:

Raportul complet al UNICEF

Percepția populației cu privire la importanța vaccinurilor adresate copiilor a scăzut în timpul pandemiei de COVID-19 în 52 din cele 55 de țări analizate, a avertizat UNICEF astăzi într-un nou raport privind imunizarea.

Conform raportului Starea copiilor lumii 2023: vaccinuri pentru fiecare copil, importanța percepută a vaccinurilor pentru copii a scăzut cu 10% în România după declanșarea pandemiei. În Republica Coreea, Papua New Guinee, Ghana, Senegal și Japonia, scăderea a fost de peste o treime. Potrivit noilor date adunate în cadrul Proiectului privind încrederea în vaccinuri și publicate astăzi de UNICEF, China, India și Mexic sunt singurele țări analizate în care datele indică menținerea sau chiar îmbunătățirea percepției privind importanța vaccinurilor. În majoritatea țărilor, persoanele sub 35 de ani și femeile sunt cele care declară, de obicei, că au mai puțină încredere în vaccinurile adresate copiilor după declanșarea pandemiei. În România, cu 13,4% mai puține persoane sub 35 de ani aveau încredere în vaccinuri după pandemie. Încrederea în vaccinuri în cazul bărbaților din România a scăzut cu 14,6%, în vreme ce încrederea femeilor s-a diminuat cu 5,7% după pandemie.

Încrederea în vaccinuri este volatilă și variază în timp. Sunt necesare date suplimentare și o analiză mai aprofundată pentru a vedea dacă rezultatele indică o tendință pe termen lung. În ciuda scăderii înregistrate, gradul de susținere a vaccinurilor este în continuare unul destul de ridicat, în general. În aproape jumătate din cele 55 de țări analizate, peste 80% dintre respondenți percep vaccinurile ca fiind importante pentru copii.

"Aceste date trag un semnal de alarmă îngrijorător"

Cu toate acestea, potrivit raportului, confluența mai multor factori poate duce la creșterea riscului unei atitudini ezitante în ceea ce privește vaccinurile. Printre acești factori se numără incertitudinea provocată de răspunsul la pandemie, accesul tot mai mare la informații înșelătoare, scăderea încrederii în experți și polarizarea politică.

"În plină pandemie, oamenii de știință au reușit să dezvolte rapid vaccinuri care au salvat nenumărate vieți. Dar în ciuda acestor progrese istorice, frica și dezinformarea referitoare la orice tip de vaccin s-au răspândit la fel de rapid ca virusul", a declarat Catherine Russell, directorul executiv al UNICEF. „Aceste date trag un semnal de alarmă îngrijorător. Nu putem permite ca încrederea în vaccinurile de rutină să devină o altă victimă a pandemiei. În acest caz, următorul val de decese ar putea fi cel al copiilor care suferă de rujeolă, difterie sau alte boli care pot fi prevenite".

