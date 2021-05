Ionel Petre a vorbit, la DC News, despre politica ALDE după Congresul desfăşurat recent în cadrul căruia formaţiunea şi-a ales o nouă conducere.

"Nu ne dezicem de direcţia pe care am avut-o din 2015-2016, când am fost la guvernare, nu ne dezicem nici de o posibilă alianţă politică cu cineva ca să ducem la bun sfârşit ceea ce ne-am propus, doar că trebuie să ne dăm seama că am făcut şi nişte greşeli în perioada asta, iar cine nu învaţă din greşelile lui e condamnat să le repete.

Poziţia noastră liberală, în momentul acesta, nici măcar nu e asumată de cineva. Actualul PNL nu e liberal, e afiliat PPE, Partidul Popular European, iar nişa de liberalism, de oameni care militează pentru drepturile şi libertăţile fundamentale, pentru economia românească, pentru investiţii, este liberă. Aşa că noi acum avem o strategie de refresh, de coagulare, pentru a merge mai departe pe linia cu care i-am obişnuit pe cei care ne-au votat de-a lungul timpului", a explicat Ionel Petre.

VIDEO: