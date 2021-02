"Eu cred că trebuie să lăsăm ipocrizia deoparte și trebuie să ne dăm seama că așa nu se mai poate și nu putem merge mai departe. Vorbim de cheltuieli care nu pot fi susținute de această economie, cheltuieli care au fost crescute din pix în ultimii patru ani de zile și bineînțeles nu sunt tăiate, dar sunt plafonate pentru a putea merge mai departe.

Am spus Comisiei Europene, am spus agenției de raiting și tuturor investitorilor că în 2021 vom recalibra finanțele României și vom începe cu o creștere a veniturilor care anul acesta este de aproape 13% față de anul trecut și o plafonare a cheltuielilor. Cheltuielile cresc cu doar 5%, în condițiile în care PIB-ul este estimat să crească cu doar 7%. Încercăm în aceste condiții să ținem lucrurile sub control.", a declarat Florin Cîțu în cadrul unei conferințe de presă.