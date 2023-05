"Pistruiatul a murit! Nicolaescu s-a făcut că nu mă cunoaşte" De ce nu-i place lui Costel Băloiu să se uite la filmele în care a jucat

Probabil cel mai iubit și admirat copil din cinematografia românească, „Pistruiatul” a ajuns deja la onorabila vârstă de 64 de ani. Pe numele său real, Costel Băloiu, nu şi-a continuat cariera de actor, lucru pe care îl regretă. Bărbatul a spus în nenumărate rânduri, în mai multe interviuri, că parcursul actoricesc i-a fost, mai degrabă, întrerupt de "alţii" şi că nu a avut de ales. "Câteodată sunt furios pe Pistruiatul: că n-a făcut mai mult, că n-a fost ambiţios, că n-a fost mai „obraznic". Câteodată sunt furios pe mine pentru că am crezut prea mult în oameni. „Pistruiatul" m-a urmărit toată viaţa şi m-a marcat. Mă lovesc tot timpul de chestia asta", e doar una din frustrările actorului.

De ce nu-i place să revadă filmele în care a jucat

Costel Băloiu a fost șofer, pe camion și la Ministerul Educației. El a explicat cine e „vinovat” că a nu și-a continuat cariera de actor. "Unii privesc reticent, unii mă acuză, alţii îmi spun că e păcat că n-am continuat. E greu să dau explicaţii fiecăruia despre ce a fost în trecut, să le spun că, de fapt, nu m-a ajutat nimeni, că am avut un conflict verbal cu Sergiu Nicolaescu", a spus Costel pentru adevarul.ro "Mi-e greu să revăd filmele. Am un nod în gât. Eram convins că va fi mai mult" - a mai spus Băloiu.

Cum l-a întâlnit pe Sergiu Nicolaescu

Băloiu și Nicolaescu s-au întâlnit în rolurile principale din „Pistruiatul” în anul 1973. Ei au mai colaborat în pelicula „Nemuritorii”, unde regizor a fost Nicolaescu. Într-un interviu pentru Autotestmagazin de acum 20 de ani, Băloiu povestește că Nicolaescu l-a ignorat după apariția sa în „Nemuritorii”. „Mulți au spus că am fost un prost că nu m-am ținut! Să ma țin de ce? Ce trebuia să fac? Sergiu Nicolaescu a făcut multe filme, dar nu mi-a dat decât un rol în „Nemuritorii”. De ce? El a știut! Ce să fac, să mă duc să-i bat la poartă și să mă rog de el sau de alții? Dacă mă duceam să fac vreo școală de actorie, ce mare izbândă era? L-am perceput ca fiind un om rece, un om respingător, un om de gheaţă. Un tip pe care cu greu îl ghiceşti”, a spus actorul.

De pe scenă în trafic, zi de zi

"După ce am terminat armata, în 1980, am lucrat ca taximetrist până în 1992. După ce s-a stricat treaba, am muncit cu tatăl meu vitreg la magazinul lui. La un moment dat l-am cunoscut pe tatăl patronului unei firme de transport din Ploiești. Aici am lucrat ca șofer de tir până în anul 2005, am colindat Europa în lung și-n lat" a mai spus Costel Băloiu într-un interviu la Antena 3 CNN.

