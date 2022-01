Pisica care mereu este confundată cu un câine - VIDEO

O pisică din Rusia ar putea fi cea mai mare din lume. Este din rasa Maine Coon și mai mereu este confundată cu un câine din cauza mărimii sale, scrie New York Post. Proprietara sa, Yulia Minina, i-a pus numele "Kefir", pentru că atunci când încă era un pisoi mic, felina iubea să bea această băutura cremoasă din lapte. Femeia spune că nu s-a așteptat, dar lună de lună, motanul ei a devenit tot mai mare. Acum acesta are aproximativ doi ani și cântărește 12,5 kilograme. În plus, pisica ar putea crește și mai mare decât atât, asta pentru că felinele din această rasă continuă să crească până la vârsta de 4 ani.

„Când străinii vin în casă, toată lumea îl confundă mai întâi cu un câine. (...) Nu numai că a crescut mare, ci este și foarte inteligent și se comportă întotdeauna calm”, a spus ea.

Informații despre rasa Maine Coon

Rasa Maine Coon, după cum sugerează și numele, provine din statul Maine și este considerată una dintre cele mai vechi rase de pisici domestice din America de Nord. Ele au fost apreciate pentru abilitățile lor de vânătoare și, de atunci, au fost supranumite „uriașii blânzi”, deoarece au fost descrise ca având personalități prietenoase și jucăușe, „asemănătoare unui câine”. Maine Coon, musculoasă, cu pieptul lat, este considerată cea mai mare rasă domestică din lume.

Maine Coon are o blană foarte lungă și groasă care necesită multă întreținere. Rasa este făcută pentru a rezista la zonele cu climă rece din regiunile muntoase. Se poate adapta și la temperaturi mai mari, însă în climatele calde, blana ar trebui tunsă pentru a preveni supraîncălzirea și disconfortul pisicii. Blana poate fi maro cu dungi negre sau gri cu dungi negre, și albă sau gălbuie pe burtă.

Întreținerea acestora este destul de migăloasă. Blana lor se poate încurca foarte ușor dacă nu este periată. Astfel, proprietarilor li se recomandă să pieptene pisica cel puțin o dată la două zile. În plus, felina ar trebui, de asemenea, să fie spălată o dată pe lună pentru a o menține sănătoasă. Pisica Maine Coon este foarte activă atât în timpul zilei, cât și pe timpul nopții. Are speranța de viață în jur de 15 ani.

