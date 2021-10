Pippidi spune că Iohannis s-a ÎNCHIS: Două căi de ales, una ar putea aduce... SUSPENDAREA

"Riscuri personale extrem de mari"

"După părerea mea, preşedintele României s-a închis pe el însuşi într-un colţ din care nu prea mai are cum să iasă fără riscuri personale extrem de mari. Ceea ce înţeleg că se aude că se va merge mai departe cu încă o propunere Florin Cîțu-premier eu nu pot să o consider o variantă serioasă. Nu numai că această variantă nu este constituțională, dar votul de astăzi, reacţiile din online arată o poziţie atât de semnificativă la guvernarea Cîțu. Vorbim acum şi nu este afişat nicăieri, pe niciun site al Guvernului care este adevărata rată a reproducerii la această infecţie. Pare să fie extraordinar de mare. România este într-o situație de catastrofă sanitară şi chiar şi în acest moment Guvernul Cîțu şi Preşedinţia nu sunt în stare să ne spună care sunt cifrele adevărate şi relevante despre această infecţie.

Ceea ce preşedintele trebuie să facă nu este să tragă de timp, ci să caute să construiască mai repede o majoritate ca măsurile semnificative care pot să stăvilească infecţia, că iată este o majoritate parlamentară. Această majoritate este de acord cu un singur lucru: să nu mai fie Florin Cîțu premier. Dar majoritatea asta trebuie imediat să fie pusă de acord pe ce facem, pentru că nu poţi să iei restricţii cu guverne minoritare, că nu le respectă nimeni. Şi-aşa nu le respectă nimeni. Alternativa la restricţii este vaccinarea. Este ori una, ori alta. Nu le poţi impune. Îţi trebuie un consens în Parlament.

"Mă aştept să existe o încercare de suspendare"

Președintele are două căi de ales. Una este să facă ceea ce nu a făcut până acum, adică să încerce să construiască un consens cât mai larg, să scoată România din criza imediată, nu are sens să discutăm programe viitoare. Noi suntem pe cel mai rău loc din Europa, acum. Eu vorbesc din Berlin, unde sunt în acest moment. Nu îmi vine să cred catastrofa sanitară pe care o văd în România şi care era previzibilă prin proasta guvernare a lui Cîțu. Iohannis are de ales. Consensul sau să încerce să facă ceea ce a făcut şi până acum, moment în care eu mă aştept să existe o încercare de suspendare", a spus Alina Mungiu-Pippidi, la Antena 3.

Acest articol reprezintă o opinie.