Pilotul Daniel Onoriu, în stare GRAVĂ, după micșorarea stomacului. Acuzații grave: Medicul care l-a operat e un CRIMINAL! I-a plesnit o capsă la stomac

Daniel Onoriu a fost supus în urmă cu două săptămâni unei operații de micșorare a stomacului la o clinică particulară din Turcia.

Revenit în țară, pilotului i s-a făcut, brusc, rău și fost internat de urgență la Spitalul Floreasca cu hemoragie internă și a fost operat.

La această oră, pilotul de raluri se află în stare critică și este intubat.

Mătușa lui Daniel Onoriu, fiica cea mică a lui Gabi Luncă, despre starea lui de sănătate

"Daniel este în continuare internat la secția de Terapie Intensivă de la Spitalul Floreasca. Este în continuare în stare critică, dar este în viață. Pe 24 noiembrie, a făcut o intervenție de micșorare de stomac. A ajuns acasă și a căzut din picioare, a vărsat sânge. A căzut peste soția lu, care din fericire a avut putere să-l ridice. A pierdut doi litri de sânge. E în stare critică acum. Dacă există 1% șanse de supraviețuire noi ne agățăm de ele!

Colegii lui motocicliști s-au mobilizat, s-a completat necesarul de sânge încă de la primele ore ale dimineții după ce am dat anunțul. Le mulțumim!", a declarat Rebeca Onoriu, mătușa lui Daniel Onoriu și fiica cea mică a lui Gabi Luncă, potrivit Antena Stars.

Soția lui Daniel Onoriu, acuzații pentru medicul care l-a operat

După spusele soției sale, Daniel Onoriu nu era foarte gras, dar avea niște planuri și voia să mai slăbească, așadar a fost operat în urmă cu două săptămâni la o clinică din Turcia. Lucrurile au luat însă o turnură gravă.

Se pare că la scurt timp de la intervenție, pilotul a fost trimis acasă, fără a fi fost consultat, apoi i s-a făcut rău, a vomitat foarte mult sânge și acum este în comă, la spitalul Floreasca, unde medicii luptă să-l salveze. Onoriu ar fi plin de perfuzii.

"Medicul care l-a operat este un criminal. Nu vreau nimic de la el. Vreau doar să vorbesc cu el și să-i spun să nu mai opereze niciodată și să nu mai nenorocească vreo altă familie care nu i-a greșit cu nimic. După operația din Turcia, la două sau trei zile, l-au trimis acasă. I-au scos drena și l-au externat. Nu i-au făcut niciun RMN, nicio ecografie, nicio consultație după operație.

Doar o minune îl mai poate salva. Medicii fac tot ce pot, dar este nevoie de o minune de la Dumnezeu ca să iasă din comă. A făcut septicemie, i-au schimbat sângele… Au adus cea mai bună aparatură, cea mai performantă, i s-au dat cele mai bune antibiotice, se face tot ce se poate, dar…

Nu i-au făcut operația bine, de aceea i-a și plesnit o capsă la stomac, ceva din kit-ul acela pe care i l-au pus la operație nu era bun", a spus, printre lacrimi și revoltă, Isabela Onoriu într-un interviu pentru fanatik.ro

Daniel Onoriu, legătură cu Gabi Luncă

Daniel Onoriu, cunoscutul pilot de raliuri este nepotul regretatei cântărețe de muzică lăutărească Gabi Luncă, însă prin alianță.

Daniel este băiatul fiului lui Ion Onoriu, soţul lui Gabi Luncă, din prima căsătorie a acordeonistului.

"Daniel este nepotul meu! Este băiatul fratelui meu cel mare, din prima căsătorie a tatălui meu! E ca și fratele meu, noi am crescut împreună, e prietenul meu! Suntem o echipă! Ultima dată am vorbit cu el înainte de operație. Ne-am spus că ne iubim pe camera video", a mai spus Rebeca Onoriu, fiica cea mică a lui Gabi Luncă.

În 1964, Gabi Luncă, atunci în vârstă de doar 26 de ani, s-a căsătorit cu Ion Onoriu. Acordeonistul era originar din Comuna Fântanele, județul Dâmbovița. Înainte să o cunoască pe Gabi Luncă,el a mai fost căsătorit o dată. În cartea „Gabi Luncă și Ion Onoriu: Povestea vieții noastre”, marea artistă a vorbit despre prima soție a acordeonistului, cu care l-ar fi și împărțit pe Ion Onoriu ani de zile.

"Zece ani, Onoriu mergea şi la fosta nevastă de vreo două-trei ori pe săptămână. Norocul meu a fost că nu am fost deloc geloasă. Dumnezeu m-a întărit. Adevărul era că nu-mi convenea deloc când Onoriu pleca la Fântânele. S-a căsătorit pe apucate, nu a făcut acte, s-a despărțit din pricina problemelor și a umblat după cum a crezut el de cuviință ani la rândul. Vreau să scrii pentru copiii mei, să știe și ei de ce am lăsat-o pe mama lor, că eu de câte ori le-am povestit despre viața mea nu puteau să înțeleagă pentru că eram tineri, dar, când eu nu voi mai fi, îmi vor da dreptate. Nicoleta este căsătorită cu un băiat, foarte bun acordeonist, Gheorghiță Preț și împreună au treisprezece copii. Costel, pe care l-a iubit cel mai mult, are doi copii și șase nepoți, iar Puiu, cel mic, când eu m-am căsătorit cu Onoriu avea trei ani și jumătate, are acum trei copii, doi băieți și o fată și are 8 nepoți", povestea celebra interpretă de muzică de petrecere, în cartea pe care a scos-o la 69 de ani.