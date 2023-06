Pietre prăjite, o nouă ciudăţenie culinară după făina de greieri. În China sunt considerate delicatesă

Pietrele trase la tigaie ar putea deveni fel de mâncare, scrie The Guardian. Videoclipurile cu bucătari care prepară pietricele prăjite sunt cea mai nouă şi "nebună" tendinţă pe reţelele sociale chinezeşti. Unii bucătari prăjesc pietricele cu usturoi şi ardei iute în pieţe de noapte aglomerate, în timp ce alţii se mulţumesc să gătească pietre proaspăt pescuite de pe malul unui râu. Cel puţin, aşa se vede în cele mai multe dintre clipurile ajunse deja virale pe internet.

Mâncarea de pietre este cunoscută sub numele de suodiu (care se traduce prin "suge şi aruncă"). Practic, cei care încearcă această "delicatesă" vor ţine pietricelele în gură până când vor gusta toate aromele iar apoi le vor scuipa ca pe sâmburii de pepene sau de măsline. Se crede că gustul tuturor condimentelor şi sosurilor imprimat în pietre ar fi mult mai intens, şi asta pentru că în piatră se impregnează mai bine orice lichid sau pulbere iar savoarea rămâne acolo şi nu "se pierde" în tigaie.

Un videoclip cu aproape 800.000 de vizualizări arată un bucătar care vinde o porţie de suodiu cu 16 yuani (1,74 lire sterline), ceea ce unii spun că este scump având în vedere că ingredientele pot fi refolosite.





Amazing, Hubei specialty snacks, stir-fried stones.

Yes, this is pebbles from the river.

