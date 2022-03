Picătura care a umplut paharul? Conflictul dintre Will Smith și Chris Rock au o istorie care precede palma de la Oscar

Will Smith

Duminică seara nu a fost prima dată când Chris Rock a glumit despre Jada Pinkett Smith, dar foarte probabil, aceasta poate să fi fost ultima lui glumă. Will Smith, a urcat pe scena celei de-a 94-a ediții a Premiilor Academiei după ce Rock a glumit „Jada, te iubesc, „GI Jane 2”, abia aștept să-l vadă” și l-a lovit pe Rock în față.

În 2016, Rock a găzduit Oscarurile și a glumit despre boicotarea #OscarsSoWhite, făcută de către Will Smit și soția lui Jada, boicotare sub forma unei mișcări on-line care a început ca o modalitate de a manifesta contra lipsei de diversitate la Premiile Academiei.

Rock a declarat că familia Will Smith, precum și regizorul Black Spike Lee „au înnebunit” din cauza problemei, deoarece nu existau nominalizați la actorii Black în acel an.

„Jada boicotând premiile Oscar este ca și cum eu boicozez chiloții Rihannei”, a spus Chris Rock

„Jada este supărată, bărbatul ei, Will nu a fost nominalizat pentru „Conmoție cerebrală”.” a spus Rock referitor la filmul de fotbal din 2015 în care a jucat Will Smith.

„Înteleg. Nu este corect că Will a fost atât de bun și nu a fost nominalizat. De asemenea, nu este corect că Will a fost plătit cu 20 de milioane de dolari pentru filmul „Wild Wild West”.

Relația dintre Smith și Rock datează din anii 1990. Chris Rock a jucat în serialul de succes al lui Smith „The Fresh Prince of Bel-Air”, unde a jucat un personaj pe nume Maurice.

În 2018, când Will Smith a postat un mesaj pe Instagram cu ocazia zilei de naștere a fostei sale soții Sheree Zampino, care este mama fiului săuTrey, Chris Rock a lăsat un comentariu spunând: „Waw, ai o soție foarte înțelegătoare”.

Duminică seara, Will Smith și-a cerut scuze colegilor săi nominalizați și Academiei, în timp ce accepta premiul pentru cel mai bun actor pentru „Regele Richard”.

Academia a scris pe Twitter că „nu acceptă violența sub nicio formă”, potrivit CNN.

Jada Pinkett Smith, în vârstă de 50 de ani, apare în public cu craniul complet ras începând de anul trecut după ce a anunţat că suferă de alopecie, o afecţiune care cauzează căderea părului.

"Ţine numele soţiei mele departe de gura ta spurcată"



Will Smith a reacţionat imediat în urma acelei glume, a urcat foarte repede pe scena galei Oscar şi l-a pălmuit pe Chris Rock, apoi s-a întors la scaunul său din sală.



"Ţine numele soţiei mele departe de gura ta spurcată!", a strigat Will Smith spre Chris Rock, iar producătorii postului TV ABC au întrerupt imediat sunetul întregii transmisiuni.



Totuşi, în transmisiunile difuzate de posturile străine, sunetul a rămas disponibil, iar Chris Rock a putut fi auzit în timp ce a spus: "Will Smith tocmai m-a pălmuit zdravăn de tot!".



"Asta a fost cea mai tare seară din istoria televiziunii", a adăugat starul de comedie.

