Eșec pentru TVR Cultural după doar jumătate de an de la relansare. Ministrul Vulpescu: Nu poți, într-o țară cu 20 milioane, să ai așa audiență / video

TVR Cultural a fost lansat în anul 2002, fiind şi la acel moment singurul post TV din România cu profil exclusiv cultural. Emisia canalului a fost suspendată pe 15 septembrie 2012.

În decembrie 2022, Val Vâlcu și Alfred Bulai spuneau că marea provocare pentru TVR Cultural va fi... audiența. Și așa a fost. A fost mare. Provocarea. Că audiența nu este mare. Nu este nici măcar mică. Este... aproape inexistentă.

„Misiunea ta publică nu are sens dacă nu ai audiență. Degeaba ai programe educative dacă nu se uită nimeni”, a spus Alfred Bulai.

„Mergeți și angajați-l pe Dan Diaconescu și vă învață cum, dintr-o garsonieră, scoți o audiență de bătea Televiziunea Română de o rupea. Vorba lui Florin Călinescu... era cea mai scumpă garsonieră din București”, a spus Alfred Bulai la DC News și DC News TV, în emisiunea „Nod în papură”.

Jurnalistul Val Vâlcu a făcut o observație-amuzantă/amară despre TVR Cultural: „Atunci când s-a închis TVR Cultural au plâns mai mulți comparativ cu câți se uitau la acest post de televiziune. Ei nu se uitau, dar se plângeau că l-au închis”.

Acum, la jumătate de an de la relansarea TVR Cultural, audiența este aproape zero

Despre acest subiect, a vorbit Ionuț Vulpescu, deputat PSD, ministru al Culturii în mandatele trecute, la emisiunea „De ce citim” cu Flaviu Predescu.

„M-am uitat, zilele trecute, pe audiența pe care o face TVR Cultural. Bate spre zero. Toată lumea a salutat relansarea. Sigur că desființarea TVR Cultural, în 2012, a fost o greșeală, dar eu nu cred în sigle, nu cred în lucruri formale. Sub 1000 de oameni se uită la TVR Cultural în fiecare zi. De ce? Fie pentru că așa suntem, fie sunt prost făcute emisiunile. Sau este ceva în neregulă cu structura emisiunilor. Nu poți într-o țară cu 20 milioane, audiența să fie zero virgulă ceva. Asta este cultura în România? Zero virgulă ceva? Trebuie găsite soluții pentru a face ceva pe termen mediu și lung”, a zis Ionuț Vulpescu la DC News și DC News TV.

