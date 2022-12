Concret, chiriaşii ar urma să plătească un preţ de 1,3 lei/KWh, deoarece legea prevede ca "în cazul clienților casnici, prețul final facturat prevăzut la alin. (1) lit. a) și b), se aplică doar la locurile de consum de domiciliu/reședință ale clienților finali. Clientul casnic care are atât adresă de reședință, cât și adresă de domiciliu poate beneficia de prețul plafonat prevăzut la alin. (1) lit. a) și b) fie la adresa de domiciliu, fie la adresa de reședință, pe baza unei declarații pe proprie răspundere depusă la furnizor, privind faptul că nu beneficiază de preț plafonat pentru un alt loc de consum". VEZI AICI PREVEDERILE COMPLETE

Am vorbit cu Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, despre acest subiect. Acesta ne-a explicat ce ar putea face chiriaşii pentru a putea beneficia de plafonarea preţului la energie, fie de valoarea de 0,68 lei/KWh, fie de 0,8 lei. În caz contrar, facturile acestora vor fi mult mai mari din 2023.

"Dacă cineva are mai multe proprietăţi, atunci poate opta pentru o anumită proprietate unde va beneficia de plafonare. Să spunem că are două proprietăţi, şi alege locul unde locuieşte, unde are domiciliul sau reşedinţa. În acel moment, înseamnă că celelalte proprietăţi care sunt pe numele lui, pe contract, automat nu vor mai putea avea 0,68 lei KWh sau 0,8 lei. Deci merg la 1,3 lei pe KWh.

Ca un chiriaş să nu ajungă în situaţia aceasta, ar trebui să îşi facă un contract propriu. Dar pentru asta, trebuie să ai reşedinţa acolo. Ca să ai reşedinţa acolo, tu trebuie să ai un contract de închiriere validat de ANAF, în care să fie stabilit că se va face un contract între furnizor şi chiriaş, şi trebuie să îţi faci şi mutaţie. Şi abia apoi te poţi duce la furnizor, să iei un nou contract, în care să demonstrezi că reşedinţa ta în calitate de chiriaş cu mutaţie acolo poţi îndeplini aceste cerinţe. În baza contractului de închiriere, proprietarul îi dă voie chiriaşului să îşi facă propriul contract de furnizare", a declarat Dumitru Chisăliţă pentru DC NEWS.

Pot apărea probleme majore

"Când chiriaşul se mută... asta e. Să ne gândim ce se întâmplă dacă un chiriaş pleacă în trei luni de zile, pentru că s-a certat cu proprietarul. Proprietarul ar trebui să meargă să rezilieze contractul, dar va fi o chestiune complicată, pentru că e o terţă parte care intervine într-un contract între două părţi. Şi e greu să rezilieze o terţă parte un contract încheiat între alte două părţi. Ar trebui să vină tot chiriaşul, dar ce facem dacă nu are chef, nu vrea, nu mai e în localitate? Dacă a ajuns contractul la scadenţă, e ok, dar dacă nu? Sunt complicaţii majore din punct de vedere juridic, din punctul meu de vedere", a mai precizat preşedintele asociaţiei Energia Inteligentă.

La câteva ore de la momentul votului, niciun reprezentant al Guvernului nu a ieşit să explice ce se va întâmpla cu milioanele de români afectaţi, ce se va întâmpla din punct de vedere al birocraţiei, sau dacă există şi soluţii.

Practic, singurele scăpări pentru chiriaşi ar fi ca deja să aibă mutaţie făcută la adresa unde locuieşte şi să aibă acordul proprietarului pentru un contract de furnizare de energie, sau, dacă are deja contractul făcut, să îşi facă şi mutaţie. Lucruri puţin probabile, însă!

De asemenea, o altă posibilă cale este ca persoanele care au mai multe locuinţe în proprietate să le treacă pe cele secundare pe numele rudelor, să facă schimbarea contractelor de furnizare, iar chiriaşii să scape de bătăi de cap.

Însă, în loc să îi facă pe români să se gândească la metode de a "fenta" statul, parlamentarii puteau modifica legea în aşa fel încât calculele şi plafonările să se facă la loc de consum. Urmează, probabil, o perioadă tensionată atât la companiile de furnizare a energiei electrice, cât şi la sediile Poliţiei, unde ar putea veni multe persoane pentru a-şi schimba buletinele.

Şi, în plus, mai este descurajat şi locuitul în chirie, pentru că tinerii care s-au mutat din casa părinţilor şi au deja contracte legale de chirie vor fi nevoiţi să plătească aproape dublu pentru curentul electric.

