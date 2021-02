Petrea vrea să rupă şirul înfrângerilor FCSB, cu Chindia Târgovişte

"Ne dorim o victorie de moral, venim după o perioadă mai puţin fericită pentru noi, în care nu am reuşit să câştigăm. Ba mai mult, am pierdut aceste jocuri. Întâlnim un adversar care are ca obiectiv evitarea de la retrogradare, dar care are din punctul meu de vedere şanse la play-off. E o echipă care nu a transferat foarte mult în pauza competiţională şi asta dă o mai multă omogenitate lotului lor. Trebuie să fim foarte atenţi şi să facem un meci bun pentru a reuşi să câştigăm.

Orice echipă joacă bine împotriva noastră, este motivată, este dornică să demonstreze că are valoare. Cu siguranţă că vor fi şi mâine foarte ambiţioşi, trebuie să fim cel puţin la nivelul lor în ceea ce priveşte agresivitatea şi dăruirea", a declarat Petrea, citat de Agerpres.