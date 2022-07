Petre Daea nu recomandă fermierilor raţionalizarea apei: Planta nu poate trăi fără apă. Cu hrana nu-i de joacă!

Întrebat, la finalul Comitetului Politic Naţional al PSD, dacă le va recomanda micilor fermieri să folosească apa cu mai multă atenţie, Petre Daea a spus că nu poate face acest lucru.

„Eu nu pot face asta, şi să fim bine înţeleşi. Planta nu poate trăi fără apă, este factorul vital. Legumicultorii pun aceste culturi în zone sigure de apă. Nu-şi permite nici un legumicultor să planteze vreo legumă undeva dacă nu are sursă de apă. (...) Cu hrana nu-i de joacă. Aici nu ne jucăm de-a asigurarea hranei, de aceea le transmit fermierilor să-şi folosească resursele de care beneficiază în zona respectivă”, a spus Petre Daea.

El i-a îndemnat pe agricultori să irige, să folosească toate sursele de apă pe care le au la îndemână, în aşa fel încât să realizeze producţia pentru care au investit, iar toată populaţia să se hrănească cu produse româneşti. „Acolo unde a secat sursa de apa, ce să-i fac? Eu n-am o soluţie, în condiţiile în care nu există apă. De unde să o aducă, cine să o aducă şi cine să o folosească, în condiţiile în care nu există sursa respectivă? (...) Voi continua toate proiectele începute de domnul Adrian Chesnoiu”, a mai spus Petre Daea.

Marcel Ciolacu: PSD a dat un vot în unanimitate pentru ca Petre Daea să revină la Ministerul Agriculturii

Conducerea Partidului Social Democrat a dat un vot în unanimitate pentru ca Petre Daea să revină la Ministerul Agriculturii, a anunţat, miercuri, preşedintele formaţiunii, Marcel Ciolacu.



„În Comitetul Politic Naţional am decis, împreună cu colegii, că înlocuitorul în acest moment al domnului Adrian Chesnoiu este fostul ministru Petre Daea, un om cu experienţă, un om care nu trebuie să înveţe ministerul şi problemele pe care le au fermierii, agricultorii, un patriot foarte iubit de toţi cei care activează mai ales în agricultură. Şi mă bucur mult că toţi colegii - a fost ca pe vremuri, vot în unanimitate în interiorul partidului ca domnul ministru Petre Daea să revină în Guvernul României. Cu această nominalizare vom merge la primul ministru, după care cunoaşteţi procedurile", a declarat Ciolacu, la finalul şedinţei Consiliului Politic Naţional al PSD.



„Am avut o discuţie cu domnul prim-ministru, au fost patru propuneri. Nu puteam să am o discuţie aplicată în ceea ce îl priveşte pe domnul ministru Petre Daea, deoarece nu exista vot. O să am această discuţie în cursul zilei de astăzi", a spus Marcel Ciolacu.



Potrivit acestuia, „este nevoie, în acest moment, la Ministerul Agriculturii de un om de calibrul, nu neapărat de înălţimea" lui Petre Daea, având în vedere problemele cu care se confruntă România.



„Poate vom reuşi, în sfârşit, tot s-a deschis subiectul renegocierii PNRR, şi vedem acum în această secetă ce nevoie ar fi avut România să aibă în PNRR prinse irigaţii, lucru susţinut total de domnul Petre Daea atunci când a plecat din minister", a mai spus, miercuri, Marcel Ciolacu, liderul social-democraţilor.

