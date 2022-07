Petre Daea: Eu, de regulă, ca inginer agronom, combat gândacii, nu-i mănânc

Noul ministru al Agriculturii nici nu vrea să audă de mâncarea preparată din insecte. Petre Daea spune că nimeni nu-i poate obliga pe români să înlocuiască mâncarea noastră tradiţională cu feluri simandicoase preparate din lăcuste sau gândaci.

Întrebat de Victor Ciutacu ce părere are despre mâncarea preparată din insecte, noul ministru al Agriculturii a dat un răspuns vehement.

„Eu, de regula, ca inginer agronom, combat gândacii, nu-i mănânc. Lucrurile acestea nu țin, pentru că vin împotriva firii. Întrebați pe oricine. Noi nu trebuie să ne abatem de la drumul cunoscut, pentru că am constatat că atunci când o facem greșim.

Am și auzit ca suport al justificării că avem o proteină nouă, eu le-am spus că lăcustele trăiesc tot pe pământ, ele mănâncă vegetație. Adică nu reprezintă o sursă sigură. Nu are rost să mai discutăm.

Haideți să ne ducem la mămăliga noastră, pentru că o vedem afectată pe câmp, aceasta este îngrijorarea ministrului”, a declarat Petre Daea la RomâniaTV.

Ce mănâncă Petre Daea în fiecare zi

„În primul rând, ce apuc. Zilnic, mănânc din sufertașul făcut de acasă. Îl iau cu mine în fiecare dimineață. La ora 6:30 intru în birou, îl introduc in frigider și mănânc când am timp. Mănânc carne destul de mult. Mănânc produsele pe care le fac acasă, in familie, de la țărani. Am mâncat și pe roata tractorului. Asta e viața. Am bântuit câmpurile. În 52 de ani pe carte de muncă, am de fapt 100 de ani de muncă, pentru că niciodată nu am muncit 8 ore pe zi”, mai spus ministrul Agriculturii.

Deşi în mai multe zone ale ţării fermierii se plâng că seceta le-a distrus culturile, Petre Daea îi asigură pe români că nu vor fi probleme cu hrana în ţara noastră.

„În anumite zone ale ţării, culturile sunt compromise. Cu toate astea, rezerva de stat e sigura, nu sunt probleme in România cu rezervele de hrana. Nu sunt probleme cu producția. Ne asigurăm necesarul de hrana in România si in aceste condiții grele. Astăzi am introdus acte normative care sa vina in sprijinul fermierilor”, a mai spus ministrul Agriculturii, potrivit România TV.

S-a supărat PNL pe Daea. Ministrul Agriculturii, în pantofi, într-un canal de irigații. ”Circotecă ieftină”

Deputatul PNL de Brăila, Alexandru Popa, l-a criticat pe ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a intrat în pantofi într-un canal de irigații plin de apă, din județul Brăila. Alexandru Popa consideră că noul ministru face ”circotecă ieftină”. El afirmă că agricultura are nevoie de "lucruri concrete, nu de circ".



"Eu nu sunt de acord cu mesajele astea populiste. Credeţi dvs. că, dacă domnul Daea se bagă sub tunurile de apă sau că intră în pantofi în canalul de irigaţii, curge apa mai repede? Asta este o circotecă ieftină, pe care unul ca mine, care e inginer agronom şi ştie problemele care sunt în teren, nu poate s-o accepte. Mergem în teren şi ne ducem la ora 11,30 noaptea pe câmp să vedem porumbul. Să ştiţi că noaptea porumbul e mai vesel. Serios?! Haideţi să facem lucrurile de care este nevoie, agricultura are nevoie de altceva, nu doar să ne pozăm prin toate canalele. Vino cu lucruri concrete, nu veni doar de dragul de a face circ", a declarat Alexandru Popa (citește continuarea AICI).

