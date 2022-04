Peste 1.770 de cetățeni ucraineni s-au angajat în România, anunță ministrul Muncii

Potrivit ministrului Muncii, Marius Budăi, locurile de muncă pe care refugiații le-au ocupat nu au fost create special pentru ucraineni, ele fiind disponibile pentru toți românii care ar fi dorit să muncească.

”În România este un deficit al forţei de muncă şi atunci este clar că orice persoană este o persoană care contribuie la sistemul de pensii, la sistemul de sănătate, contribuie la bugetul României şi contribuie la PIB-ul României şi astfel ajutăm mediul de afaceri să îşi continue activitatea sau să îşi sporească activitatea.

Am fost proactiv şi din prima zi când a început războiul am lucrat la această ordonanţă şi am dat posibilitatea să lucreze legal în România, ajutând astfel şi cetăţenii ucraineni, şi firmele private din România”, a declarat Marius Budăi pentru Agerpres.

Refugiații din Ucraina au ocupat posturile vacante din România

”Zilnic numărul crește. Spre exemplu, la ultima raportare, sunt 97 de persoane angajate în plus faţă de ziua precedentă. Pentru noi este îmbucurător că avem locuri de muncă ocupate”, a mai declarat Marius Budăi pentru sursa citată mai sus.

Ministrul Muncii spune că numărul total al cetățenilor ucraineni angajați în România este de 4.255, dar mai bine de jumătate dintre ei obținuseră locurile de muncă înainte de începerea războiului.

Peste 870.000 de refugiaţi ucraineni s-au întors în ţara lor de la începutul războiului

”În prezent, între 25.000 şi 30.000 de ucraineni se întorc în fiecare zi în ţară. Spre deosebire de primele zile ale războiului, când cei mai mulţi dintre ei erau bărbaţi, acum printre ei se află şi femei, copii şi persoane vârstnice”, a declarat purtătorul de cuvânt al Serviciului de grăniceri din Ucraina, Andrei Demcenko.

Pe 3 aprilie, Ministerul de Interne de la Kiev a anunţat că 537.000 de ucraineni s-au întors în ţară, citând datele transmise de Serviciul Naţional de Grăniceri.

„Ei spun că au văzut că situaţia este acum mai sigură, mai ales în regiunile vestice, şi că nu mai pot să rămână în străinătate, sunt dispuşi să revină în ţară şi să rămână aici”, a adăugat acelaşi purtător de cuvânt.

Peste 4,6 milioane de refugiaţi ucraineni şi-au părăsit ţara după invazia militară comandată de preşedintele rus Vladimir Putin pe 24 februarie, potrivit unui raport publicat marţi de Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR), potrivit Digi24.

