Pentagonul confirmă că o serie de imagini și înregistrări video cu OZN-uri sunt reale

Mai multe înregistrări video și imagini cu „fenomene aeriene neidentificate” ce datează din 2019 sunt imagini reale cu obiecte zburătoare neidentificate, conform celor transmise de Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii, scrie CNN.

În imaginile cu pricina apar obiecte zburătoare neidentificate de forme triunghiulare sau sferice care se mișcă rapid.

Purtătoarea de cuvânt a Pentagonului a precizat că „după cum am mai spus, pentru a menține securitatea operațiunilor și pentru a evita divulgarea informațiilor care ar putea fi utile potențialilor adversari SUA, Departamentul Apărării nu discută public nici detaliile observațiilor, nici ale analizelor referitoare la incursiunile raportate în zonele noastre de antrenament sau în spațiul nostru aerian.”

Pentagonul a lansat oficial, în aprilie 2020, trei înregistrări video ce au fost anterior dezvăluite de o companie privată.

