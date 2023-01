Paula Seling, despre fiica sa, Elena: Este un copil dorit, purtat în inimă și născut, metaforic, în familie, prin dragoste

"Elena avea trei anișori în momentul adopției. Noi ne-am dorit un copil, să fie cel trimis nouă, iar când am văzut-o pe Elena, am știut, din prima clipă, că e a noastră. De altfel, seamănă foarte tare cu tatăl ei, așa că mi se pare că a fost trimisă special pentru noi", a spus Paula Seling pentru viva.ro.

"Este un copil iubit, dorit, purtat în inimă și născut, metaforic, în familie, prin dragoste"

"Elena este propriul nostru copil. Trece prin toate fazele prin care trece un copil de vârsta ei, este un copil iubit, dorit, purtat în inimă și născut, metaforic, în familie, prin dragoste. Fiecare zi vine cu emoții diverse. Personal, mă întreb, cu fiecare decizie, dacă fac ceea ce trebuie. Și, apoi, mă gândesc că singura lege ce nu greșește este cea a iubirii. Temerile mele sunt legate de viitorul ei, dacă vom reuși să o îndrumăm spre valorificarea totală a talentelor ei, care să îi aducă satisfacție și fericire la vârsta adultă", a mai spus artista.

"Este perfect adaptată vieții de familie și regulilor casei noastre. E veselă, energică, sociabilă, iubitoare, muncitoare, creativă și sigură pe ea. Îi plac matematica și desenul, dansează și, uneori, cântă prin casă. Suntem extrem de apropiate și ne place să ne provocăm una pe alta", a spus Paula Seling.

"Am ales discreția în fața opiniei publice ca urmare a unei întâmplări nedorite"

Înainte de Crăciun, Paula Seling a dezvăluit că are o fetiță de 9 ani.

"Elena este în familia noastră de șase ani. Schimbarea vine doar în prezentarea ei în fața publicului. Am considerat important, până acum. Să ne dăm timp de a se așeza toate în familia noastră. De a crește și de a fi suficient de matură încât să decidă singură dacă vrea sau nu să apară în viața publică. În ultima perioadă, s-a exprimat mai des că dorește să afle lumea despre ea. Și, iată, fata noastră superbă a crescut și ne bucurăm enorm de Elena!”, a povestit cântăreața, atunci, pentru viva.ro.

"Am ales discreția în fața opiniei publice ca urmare a unei întâmplări nedorite, la o grădiniță la care Elena a fost temporar și în urma căreia a venit plângând acasă. Viața unui copil în situația Elenei este destul de complicată, copiii, uneori, preiau discuții din cadrul familial și pot să se necăjească unii pe alții, în comunitate. Nu e vina lor, poate că societatea are anumite moșteniri din vremea veche. Așa că am preferat să nu comunicăm această bucurie până când Elena nu va fi suficient de matură să înțeleagă ce i se întâmplă. Și să fie puternică în fața oricăror situații”, a spus vedeta.

