Parlamentarii din Comisiile care vor discuta bugetul, testaţi împotriva COVID-19

"Am luat decizia (testării rapide real time PCR - N.R.) ca o măsură de precauție suplimentară pentru că, spre deosebire de alte dăți, la comisiile reunite de buget am stabilit că este necesară prezența fizică și am dat posibilitatea testării rapide a tuturor participanților. (...)

Cel mai probabil, cheltuielile cu testările vor fi suportate din bugetul Camerei Deputaților." a precizat Ludovic Orban, conform Realitatea.net.

Măsura ar urma să se aplice tuturor celor prezenți în comisiile de specialitate, indiferent dacă sunt sau nu vaccinați. Liderul PNL a mai precizat că cine este depistat pozitiv la testul COVID-19 nu va avea acces și va fi înlocuit.