Paradoxul Black Friday 2022. Teama de scumpiri influenţează decisiv obiceiurile de consum ale românilor

Black Friday a debutat deja în unele magazine, însă punctul culminant va fi pe 11 noiembrie, ziua în care cei mai mulți jucători din IT & C, fashion, food, beauty, home&deco, servicii etc. vor organiza campanii speciale de reduceri de prețuri.



Potrivit estimărilor companiei de consultanță Frames, după un an 2021 în care Black Friday a generat încasări de aprox. 350 milioane de euro (la nivelul întregii luni noiembrie /online&offline), în acest an se estimează o depăşire a bornei de 400 milioane de euro.



,,Teama de scumpiri este catalizatorul febrei cumpărăturilor din acest an’’, afirmă analiștii.



,,Va fi o adevărată vânătoare de promoții, de prețuri mai bune la aproape toate tipurile de produse și servicii, de la îmbrăcăminte și încălțăminte la electronice, electrocasnice, produse de beauty, alimente și băuturi. Focusul majorității clienților va fi pe cumpărarea unor produse de care au nevoie sau despre care se gândesc să le cumpere acum până să se scumpească’’, arată analiza Frames.



Dacă în 2021, valoarea medie a coșului de cumpărături, în online, a fost de 450 de lei, experții estimează că în acest an aceasta va trece de nivelul de 500 de lei.



,,Black Friday 2022 vine cu prețuri mai mari față de anul trecut însă și cu promoții mai bune. Sunt multe companiile care mizează puternic pe această sărbătoare a consumului, cu gândul că de Crăciun și Anul Nou vânzările vor fi în scădere, pe fondul impactului facturilor la energie’’, afirmă Adrian Negrescu, managerul Frames.



,,Îi putem spune Black Friday-ul frustrărilor financiare, o ultimă noapte de bal înainte de coșmarul financiar din 2023, an în care problemele economice se vor accentua pe fondul posibilei intrări în recesiune. Oamenii se gândesc, astfel, să își asigure de pe acum ce mai au nevoie în casă, haine, încălțăminte, electrocasnice etc. Altfel spus, să cheltuie cât mai pot, până să fie loviți de problemele cu facturile de iarnă. E un paradox, pentru că, în mod normal, ar trebui să se gândească să economisească pentru vremurile care vor urma”’, a mai spus acesta.







Moș Crăciun vine cu Black Friday





Estimările companiilor din zona de retail (fashion, IT&C, bricolaj, beauty, food etc.), cu care compania de consultanță Frames colaborează, arată că în focusul vânzărilor de Black Friday 2022 se vor afla produsele de îmbrăcăminte și încălțăminte, alături de cele din zona de beauty.



,,Sondajele de opinie făcute în rândul clienților arată că mulți dintre ei vor încerca, de Black Friday, să cumpere la prețuri mai bune cadourile de Moș Crăciun, fie că vorbim de îmbrăcăminte, parfumuri sau produse de machiaj. Asta în condițiile în care majoritatea se așteaptă ca de sărbătători, prețurile să crească semnificativ’’, afirmă analiștii.



Focusul pe sărbătorile de iarnă va aduce un plus de vânzări și pentru produsele alimentare neperisabile necesare pentru masa de Crăciun, de la ingridientele pentru cozonac la băuturi și dulciuri.

O altă zonă care anunță vânzări foarte bune este cea a produselor de încălzire a locuințelor.



Creșterea puternică a facturilor la energie, gaze, în general la întreținerea locuinței, influențează, în mare parte, perspectivele românilor în privința achizițiilor de Black Friday. Dacă în anii precedenți în prim-plan se aflau electronicele și electrocasnicele, în această perioadă tot mai mulți clienți se interesează, în mediul online dar și în magazinele fizice, de soluțiile de eficientizare a consumului de energie și gaze, de reamenajare a locuinței în așa fel încât să își reducă facturile la utilități.





Cumpărăturile pe telefon, în prim-plan





Pandemia COVID, restricțiile din cei doi ani de coșmar social și sanitar au adus schimbări semnificative în comportamentul de shopping al românilor. Numărul celor care s-au îndreptat spre shoppingul online a crescut semnificativ, iar cele mai multe tranzacții au ajuns să se facă cu smartphone-ul.



Piața comerțului electronic din România a fost estimată la 6,2 miliarde de euro în 2021, în creștere cu 11% față de 2020, vânzările de la nivel local reprezentând jumătate din totalul realizat la nivelul Europei de Est, potrivit unui studiu Ecommerce Europe și EuroCommerce.



În 2022, e-commerce-ul românesc va trece de 7 mld.euro, influențat, bineînțeles, și de efectele inflației.



Black Friday-ul 2022 continuă acest trend, fiind un eveniment focusat pe ofertele online.



,,Dacă în anii precedenți, Black Friday-ul ajunsese să reprezinte între 30-40% din vânzările magazinelor online, în 2022 această tendință se va accentua. Românii intră mai des pe site-urile de shopping online, au învățat să compare ofertele, să fie mai atenți la promoțiile din tot timpul anului care, de multe ori, sunt chiar mai bune decât cele de Black Friday’’, afirmă Negrescu.



2021 a fost primul an în care, potrivit datelor Frames, comenzile de Black Friday de pe telefonul mobil le-au depășit pe cele de pe desktop (64.1%), iar procentul din valoarea totală a comenzilor a trecut de 56.2%. În 2022, creșterea estimată a comenzilor de pe telefonul mobil va fi de cel puțin 15%.



,,Foarte interesant este și faptul că oamenii nu mai cad așa ușor în capcana reducerilor false și nu mai cumpără atât de multe produse doar pentru că au un preț redus. Sunt mult mai atenți la calitatea produselor, la serviciile de livrare și de garanție și nu mai pun prețul pe primul loc în decizia de cumpărare’’, mai arată analiza Frames.



Ziua de Black Friday 2022 a fost stabilită pe 11 noiembrie, moment în care marea majoritate a retailerilor vor lansa oferte speciale. Există însă companii precum Flanco, Orange, Altex şi Media Galaxy care au dat deja startul reducerilor, pe care le vor oferi timp de mai multe săptămâni.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News