Ca în fiecare an, DC News și DC News TV se infiltrează în mulțime la parada de 1 Decembrie și arată cititorilor ce nu s-a văzut la televizor.

La fel ca în fiecare an, reprezentanții DC News au fost prezenți la parada de 1 Decembrie din Capitală. Deși Televiziunea Română transmite integral evenimentul, redacția noastră întotdeauna abordează diferit filmările. Vrem să arătăm oamenilor cum este să fii spectator la o astfel de serbare. Din păcate pentru toate părțile implicate, anul acesta am avut parte de ploaie, frig și vânt la ora 11, după ce anterior am vorbit de lapoviță.

Priviți mai jos videoclipul realizat:

1 Decembrie. Parada militară de Ziua Naţională a României, la Arcul de Triumf

Parada militară organizată la Bucureşti cu ocazia Zilei Naţionale a României a început joi la Arcul de Triumf, edificiu emblematic al Capitalei, inaugurat acum 86 de ani, în prezenţa Regelui Carol al II-lea şi a Reginei Maria.

În deschiderea manifestării, s-a intonat Imnul Naţional de către muzicile militare ale Garnizoanei Bucureşti, alături de baritonul Ştefan Alexandru Constantin, solist al Ansamblului Artistic 'Doina' al Armatei, şi corul Academiei Tehnice Militare 'Ferdinand I'. În timpul intonării Imnului de stat, au fost trase douăzeci şi una de salve de tun.

Preşedintele Klaus Iohannis a depus o coroană de flori în memoria eroilor căzuţi pe câmpurile de luptă pentru reîntregirea neamului românesc.

Ulterior, a fost ţinut un moment de reculegere în memoria eroilor care s-au jertfit pentru unitate. Asistă la paradă premierul Nicolae Ciucă, preşedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, membri ai Guvernului, şefi de instituţii, reprezentanţi ai corpului diplomatic şi ai cultelor religioase, politicieni, veterani.

