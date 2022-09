Val Vâlcu și Cozmin Gușă au vorbit despre cum se raportează marile centre comerciale din România, care au spații imense în centrele orașelor, față consumul de energie. În acest sens, Val Vâlcu a venit cu propunerea ca acestea să pună panouri fotovoltaice pe clădiri, pentru a mai scădea prețul facturilor:

„Eu nu am vizitat chiar toată Franța, de fapt am fost doar în două orașe, dar nu am văzut hiper, extra, supermarket în oraș. E drept, în drum spre aeroport, la vreo 30 de km., parcă se vedea firma. Le-ai dat spațiu în orașe, le-ai dat voie să toarne sute de hectare de ciment pentru parcare și să pună o hală de tablă și nici măcar nu au avut bunul simț de a face o copertină ca vara să nu se încingă mașina, nu au alergat să pună 2-3 panouri fotovoltaice și să mai scadă puțin factura, să mai facă și economie la frigidere.

Altfel, primesc o dată pe săptămână un raport de activitate cu câte peturi au strâns, că au făcut un eveniment la școala din Fierbinți. Asta e sustenabilitatea, dar când vorbim de investiții, le lasă mai încolo. Cu prețurile la orez și la alte produse, nu cred că ar fi o soluție, pentru că vor transmite către producători (...). Asociația de locatari dintr-un cartier din Tecuci nu poate suporta să pună panouri fotovoltaice pe bloc, că nu are de unde, dar ăștia cu miliardele, măcar pe magazinele ăstea care au ocupat centrul orașelor, n-ar putea să pună niște panouri?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Centrul orașelor și platformele industriale... Ieri, mi-a povestit un amic de-al nostru, jurnalist în Craiova, că marea platformă de la Electroputere, mândria Olteniei înainte de 89, este ocupată astăzi de supermarketuri. Acolo nu au avut ce să investească în beton, că betoanele erau. Au dat jos halele, dacă le-au dat că, cine știe, poate le-or fi îmbunătățit cumva, și au făcut supermarketuri. Acolo unde noi produceam, apropo, locomotive electrice, care acum erau foarte bune pentru vremurile astea și se puteau transforma și în metrouri. Nu facem decât să răsucim cuțitul în rană“, a punctat, la DC News, la emisiunea „Deferiți mass media“, Cozmin Gușă.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Gușă, soluție pentru criza economică din România: În interiorul UE, ca pericol de derapaj rapid, nu ne întrece nimeni

Carrefour plafonează prețurile la alimentele de bază, în Franța. În România de ce nu se poate? Gușă: Asta e viaţa, dacă nu s-a dus nimeni să le ceară...

Carrefour, unul dintre cele mai mari lanţuri de supermarketuri din România şi din Europa, ar fi decis să plafoneze preţurile alimentelor. Se întâmplă, însă, numai în Franţa, nu şi în alte ţări. Cozmin Guşă a explicat de ce acest lucru nu se întâmplă şi în România.

Cozmin Gușă a vorbit despre măsurile ineficiente ale statului român pentru ajutorarea populației în fața valului de scumpiri, dând exemplul altor țări care au încercat să își ajute poporul în această criză economică cu care se confruntă UE. În Franța, spre exemplu, se pare că au fost plafonate prețurile la alimentele de bază din marile lanțuri de supermarketuri, prezente, de altfel, și pe piața din România. De ce nu se poate și la noi. Pentru că nimeni nu le cere, susține Gușă.

Gozmin Gușă: Francezii au plafonat prețul la 100 de produse la Carrefour

"În interiorul Uniunii Europene, ca pericol de derapaj rapid, nu ne întrece nimeni. Uitați-vă la țările dezvoltate ce măsuri și-au luat. Germania încă din iulie a vorbit cu toți ăștia de la supermarketuri, hipermarketuri, lanțurile lor, care acționează și în România, să plafoneze prețurile până la iarnă la sute de produse de bază. Francezii, care stau iarăși mult mai bine decât noi și la pensii, și la salarii, și la economie, de ieri, nu doar că au plafonat prețul la 100 de produse la Carrefour, la producători privați li s-a dat ordin de la Macron, s-a executat, dar de ieri s-au ieftinit prețurile la pompele franțuzești ale celor de la TotalEnergies, care sunt iarăși privați. Au respectat ordinul președintelui. De ce? (citește contnuarea AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News