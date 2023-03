Pământul a fost la un pas să fie lovit de o erupție solară „extrem de rară”. Urmările ar fi putut fi catastrofale / video

Particulele expulzate au ajuns pe orbita Pământului în mai puțin de o zi. Dacă ar fi lovit Pământul, rezultatele ar fi putut fi catastrofale, dar, din fericire, CME a fost îndreptată aproape în direcția opusă. Cu toate acestea, explozia este un semnal că data viitoare s-ar putea să nu fim atât de norocoși, conform IFL Science.

În ciuda faptului că s-a produs în partea cealaltă a Soarelui, se pare că evenimentul a provocat o furtună minoră de radiații pe Pământ.

Holy Mackerel!! ????????This was a huge and fast event from the other side of the Sun. ????An extremely fast and rare CME, 3000 km/s, 6.7 Mega mph. As fast if not faster than the fastest CME like the famous Carrington Event.Could be the big one for the cycle but we have to wait! ???????? pic.twitter.com/RXtnIrPEjV