Orban îi cere lui Cîțu să le ceară scuze românilor: Să-și ceară scuze și față de mine

”Îi solicit colegului meu Florin Cîțu ca, în următoarea declarație publică, să le ceară scuze cetățenilor români că nu a avut curajul și onestitatea să îi informeze despre acest episod întunecat din viața lui. Și ar trebui să își ceară scuze și față de mine, că nu mi-a mărturisit niciodată că a fost condamnat penal pentru conducerea autoturismului sub influența alcoolului, în toate discuțiile pe care le-am avut atunci când a obținut susținerea mea pentru cele mai importante funcții în stat.” a scris Ludovic Orban pe Facebook.

Cîțu își mai amintește doar frânturi din ce s-a întâmplat

Premierul Florin Cîțu a vorbit, astăzi, într-o conferință de presă, despre dosarul din SUA. El a declarat că ”Nu îmi aduc aminte dacă mi-au fost puse cătușele dar am respectat toată procedura legală. (...) Vorbim de două sisteme juridice diferite. Eu am făcut o contravenție. Nu am avut niciun drept interzis. Am făcut cursurile de reeducare. Din ce îmi aduc aminte nu am stat 48 de ore în penitenciar. Am plătit tot ce mi-a fost impus. A trebuit să vând mașina cu 1.000-1.200 de dolari și m-am și împrumutat ca să achit tot. Avocatul a fost plătit de mine. Vă dați seama că este un moment prin care nu am mai trecut niciodată. Fusese ziua colegului meu de cameră. Am băut cred că bere. Am băut cât să depășesc limita legală. Am recunoscut imediat că am băut. (...) Nu am adus în discuție cu președintele această problemă. Nu am considerat relevant acest eveniment. Cazierul meu în România este curat. Nu este o problemă penală. Nu m-am gândit la demisie. Este un eveniment pe care îl regret.”

Premierul Florin Cîțu a condus băut în urmă cu 21 de ani, în decembrie 2000, când se afla în Iowa. El a făcut două zile de închisoare și a avut de plătit o amendă de 1.000 de dolari, după ce a fost surprins mergând haotic pe șosea, în noaptea de 2 spre 3 decembrie. Alcoolemia pe care ar fi avut-o premierul atunci ar fi fost de 1,61 la mie. În România, peste 0,8 la mie, se face dosar penal. În ciuda acelui moment, premierul Florin Cîțu se apără și spune că nu a considerat de natură să informeze când a fost numit în Guvern, cazierul său din România fiind curat.