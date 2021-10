Oracolul vedetelor. 20 de lucruri pe care nu le știai despre Misty

Alexandra Pavel, cunoscută cu numele de scenă Misty, este cântăreață, mămica unei superbe fetițe și soția lui Keo.

1. SPECTACOLA: Care era cel mai mare vis al tău în copilărie?

Misty: Cel mai mare vis era să fiu super erou, să salvez lumea! Să salvez natura, animalele și oamenii buni! Mda…imposibil. Mai târziu, visam să fiu cântăreața și actrița.

2. SPECTACOLA: Care a fost cea mai mare trăznaie pe care ai făcut-o în copilărie?

Misty: Eram destul de năzdrăvană, energică și inventivă! I-am dat multe bătăi de cap mamei mele, eu și fratele meu cel mare. Spre deosebire de fratele meu mijlociu, care a fost un copil extrem de cuminte. Fiind cea mai mică și fiind și singura fată, am fost foarte răsfățată și au fost și permisivi și indulgenți cu mine.

Îmi amintesc acum o trăznaie, că am tăiat o rochie lungă, superbă, a mamei mele, dar cum? Deschid ușa dulapului și tai o bucată considerabilă din spatele fustei, lăsând rochia acolo frumos pe umeraș. Când s-a îmbrăcat mama cu rochia nu a observat că lipsește o bucata din spatele fustei, a îmbrăcat-o așa și a ieșit din casă. A fost furioasă când o cunoștință i-a atras atenția că îi lipsește o bucată din rochie. Noroc că era o rochie lungă și am tăiat o bucată așa - din marginea fustei. Eu aveam nevoie să cos ținute de scenă pentru Barbie.

M-am tuns singură, tundeam păpuși, scoteam și tăiam benzile din casete, multe boacăne legate de foarfecă. O amuză pe mama mea acum foarte tare fiindcă și fiica mea are aceleași “pasiuni” și am grija să ascund mereu foarfeca.

3. SPECTACOLA: Care ar fi lucrul pe care l-ai schimba în viața ta, dacă ai putea întoarce timpul înapoi?

Misty: Acum… nu știu dacă aș mai schimba ceva, deși am anumite regrete. Dar pentru că sunt la o vârstă la care realizez că sunt cu siguranța unde sunt, sunt ceea ce sunt și am ceea ce am, tocmai datorită situațiilor plăcute sau mai puțin plăcute în care viața m-a pus, experiențelor trăite și datorită lecțiilor învățate… Sunt bine și recunoscătoare! Truly!

4. SPECTACOLA: Care este cea mai mare frică a ta?

Misty: Cea mai mare frică a mea este să nu pățească copilul meu ceva. Vreau doar să fie copilul meu sănătos, bine și fericit. E misiunea vieții mele! Și apoi mi-e frica să nu pățim noi părinții ceva, să fim bine și sănătoși ca să fim prezenți pentru fetița noastră. Mă cutremură când aud cazuri în care copii își pierd mama sau tatăl. Mi-e frica de moarte, de ideea de a nu mai exista, de pierderea cuiva drag. Sunt lucruri la care refuz să mă gândesc pentru că mă înspăimântă. Îmi iubesc atât de mult părinții, copilul, familia, apropiații.

(Citește continuarea articolului pe spectacola.ro)