ONU. Tactică de intimidare - peste 40 de civili au fost răpiți de armata rusă

Ucrainenii sunt răpiți în mod arbitrar din zonele controlate de Rusia, a transmis ONU pentru BBC. Cel puțin 36 de cazuri de detenții ale civililor au fost verificate de ONU, familiile fiind adesea lipsite de orice informație despre soarta celor dragi.

Ucrainenii spun că se tem de o campanie din ce în ce mai mare acerbă a răpirilor, în timp ce Rusia se luptă să-și afirme controlul asupra orașelor pe care le capturează.

Victoria Roșchina, jurnalist, lucra în zonele ocupate din estul țării când a fost luată de mai mulți bărbați neidentificați pe 15 martie. Angajatorul ei, Hromadske media, a declarat că „a fost probabil reținută de FSB”, serviciul de informații intern al Rusiei, pe baza relatărilor martorilor din orașul Berdiansk.

Ea a fost eliberată șase zile mai târziu, când un videoclip al ostaticei, aparent înregistrat sub constrângere, a început să circule pe posturile pro-ruse de Telegram. În el, Roșchina a spus că forțele din Rusia nu au răpit-o și a mulțumit forțelor Moscovei pentru că „i-au salvat viața”.

Svetlana Zalizetskaya, o jurnalistă din orașul ocupat Melitopol, a acuzat forțele ruse că l-au luat ostatic pe tatăl ei în vârstă de 75 de ani, ca pedeapsă pentru refuzul ei de a coopera cu noua administrație.

Zalizetskaya, directorul agenției locale de știri RIA Melitopol, a scris pe Facebook că tatăl ei a fost reținut după întâlnirea cu noul lider pro-rus al orașului, unde a refuzat să pună capăt criticilor sale la adresa invaziei. Ea a spus că a primit un telefon de la răpitorii lui, în care tatăl ei a informat-o că este ținut „într-un subsol” și că „nu știe ce vor de la el”.

