Omul spânzurat de un elicopter, FAKE NEWS. Adevărul din spatele filmării virale

Situația din Afganistan e din ce în ce mai dură, iar un videoclip în care se pretindea că este vorba despre un om condamnat prin spânzurarea de un elicopter confiscat de talibani este, de fapt, un fake news.

Videoclipul are milioane de vizionări și a fost distribuit de mii de ori pe Twitter.

Potrivit BBC, alte înregistrări și fotografii arată că omul care zboară peste orașul Kandahar este viu. Aceste imagini îl arată purtând echipamentul pilotului elicopterului american Black Hawk, în timp ce se ține atârnat de elicopter cu ajutorul unui troliu, fluturând steagul talibanilor.

Experții din Afganistan susțin că sursele lor talibane le-au declarat că zborul a avut loc ieri și a fost o încercare de a monta un steag taliban pe o clădire publică folosind echipamentele proaspăt capturate de la americanii care le-au abandonat.

Elicopterul pare a fi aeronava care a fost văzută zburând în urmă cu câteva zile la Kandahar, după ce a fost capturată de talibani de la Forțele Aeriene din Afganistan. Un analist în Apărare Națională susține că echipajul aerian ar fi fost părăsit de către forțele afgane, care aveau echipamente, avioane și elicoptere primite de la americani, potrivit BBC, citează g4media.ro.

Mai mult, talibanii din elicopter poartă pe spate cablul sub formă de buclă, ceea ce ar putea fi ușor de confundat cu un laț în filmările video de calitate slabă. Pe de altă parte, soldații britanici din cadrul Royal Air Force (RAF), Royal Navy și HM Coastguard poartă cablul în formă de buclă în față, nu în spate ca cei din armata SUA, care i-a instruit în ultima perioadă pe afgani cum să folosească echipamentul militar.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat marţi împotriva 'unei catastrofe umanitare' în Afganistan, solicitând fonduri pentru această ţară după plecarea forţelor americane, relatează AFP.

'O catastrofă umanitară se profilează', a subliniat el într-un comunicat, evocând 'agravarea crizei umanitare şi economice' şi 'ameninţarea unei prăbuşiri totale a serviciilor de bază'. Antonio Guterres îndeamnă, de asemenea, statele membre ONU, 'să furnizeze o finanţare adecvată, suplă şi completă' în favoarea populaţiei afgane care este, potrivit lui, 'în ora sa cea mai întunecată'.

'I-am îndemnat să contribuie la garantarea faptului că lucrătorii umanitari dispun de finanţare, de acces la garanţii judiciare de care au nevoie pentru a rămâne şi a transporta acest ajutor', a adăugat el în comunicatul său.

'Un afgan din trei nu ştie de unde va veni viitoarea masă'

Şeful ONU reaminteşte că 'aproape jumătate din populaţia afgană - 18 milioane de persoane - are nevoie de o asistentă umanitară pentru a supravieţui'. 'Un afgan din trei nu ştie de unde va veni viitoarea masă', a precizat Antonio Guterres, subliniind că peste jumătate dintre copiii mai mici de cinci ani vor suferi de foame în anul următor.

'Mai mult ca niciodată, copiii, femeile şi bărbaţii din Afganistan au nevoie de solidaritatea comunităţii internaţionale', a insistat el. Fără a-i menţiona pe talibani, secretarul general al ONU face apel la 'toate părţile să faciliteze un acces umanitar sigur şi fără obstacole la provizii vitale şi esenţiale, precum şi pe cel al lucrătorilor umanitari - bărbaţi şi femei'.

La douăzeci de ani după ce au fost alungaţi de la putere de SUA, talibanii controlează din nou cea mai mare parte a teritoriului afgan. Ei au sărbătorit marţi victoria lor după ce ultimul zbor american a plecat din Kabul în noaptea precedentă, scrie Agerpres.

If this is what it looks like… the Taliban hanging somebody from an American Blackhawk… I could vomit. Joe Biden is responsible.



pic.twitter.com/muHLEi3UvK