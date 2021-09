Olga Verbițchi, fostă concurentă X Factor, a fost violată. Artista și-a deschis sufletul: "Am trecut prin foarte multe, în ultimii doi ani"

Olga Verbițchi, fostă concurentă X Factor, ar fi trebuit să se numere printre vedetele care se înfruntă în competiția Bravo, ai stil! de la Kanal D. Însă tânăra a fost descalificată după numai trei zile de filmări pentru că nu s-a prezentat la timp la platou, întârziind cinci ore. Aceasta ar fi fost implicată într-o relație abuzivă și, cu doar o noapte înainte de gală, se pare că tânărul ar fi bătut-o.

"Dacă ar fi să dau timpul înapoi, l-aș da în ziua în care eu și fostul meu prieten ne-am cunoscut și nu aș mai începe relația cu această persoană. Din prima zi eu am avut semnale de alarmă, mai ales când am văzut ce vicii are. Știam că o să fie complicat și că o să se ajungă într-un moment în care el ar putea să îmi strice mie ceva în viață. Am decis să țin cont de inimă, nu de rațiune și am făcut cea mai proastă greșeală din viața mea. Dar nu regret că am fost în relația asta, pentru că m-a învățat multe chestii și am văzut și partea cealaltă a vieții. Am 20 de ani, e vârsta la care începi să ai experiențe în relații. M-a afectat foarte mult și încă mă afectează și încă mă doare…", a povestit Olga Verbițchi pentru cancan.ro.

"Am fost violată de patru ori"

"Eu l-am cunoscut pe el când eram foarte jos, iar el mi-a dat impresia aia de… siguranță. Eu am mers pe miza asta, fără să mă gândesc la consecințe sau la cum este, de fapt, realitatea. Mă simțeam singură și mie îmi e frică de singurătate. Am depresie și anxietate severă, dar nu doar din cauza lui. Le am de mult timp, am multe traume. De mic copil, sunt multe lucruri pe care oamenii nu le știu despre mine.

Eu am trecut prin foarte multe, mai ales în ultimii doi ani. Am pierdut oameni, am îngropat oameni… Bunicul meu, în primul rând, atunci am avut cel mai mare episod de depresie, plus traume din copilărie. Am fost violată de patru ori. Sunt multe lucruri prin care am trecut și au fost foarte grele. Dacă nu era fostul meu prieten, eu nu aș fi aflat diagnosticul pe care îl am și nici nu aș fi început să mă tratez', a mai precizat Olga Verbițchi, în legătura cu drama trăită.