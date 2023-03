Oficial: Leo Strizu nu mai este antrenorul FCSB-ului. Acesta s-a ţinut de promisiunea făcută după meciul cu Petrolul. A acuzat persoane din club că l-au umilit

Tehnicianul Leonard Strizu a renunţat, joi seara, la funcţia de antrenor principal al echipei de fotbal FCSB, aşa cum figura în organigrama clubului, formaţia fiind pregătită în realitate de Mihai Pintilii, care nu deţine licenţă necesară pentru a activa la nivelul Superligii.



"Am stat foarte mult şi m am gândit, am luat această decizie grea, cred că şi corectă. Îmi ajunge. Nu am vrut să ajung să fac acest pas, dar nu ştiam să fie o sursă care poate să comande articole care m-au pus într-o postură foarte, foarte negativă. Nu o cunosc, nu ştiu cine e această sursă, dar m-a denigrat foarte, foarte mult. Este din interiorul clubului, nu o cunosc, nu ştiu cine este. Aş vrea să îmi spună în faţă lucrurile care ajung în presă. Nu am nimic împotrivă, să-mi spună tot ceea ce a comandat. Decizia am luat-o acum, nu mă voi schimba", a declarat Strizu în conferinţa de presă de după partida cu Petrolul Ploieşti, câştigată cu 4-1.

Acuze la adresa unor persoane din club





El a acuzat persoane din interiorul clubului că îi aduc anumite reproşuri prin intermediul mass-media, cărora ar vrea să le răspundă: "Nu cred că vreodată aţi auzit din partea mea vorbe urâte la adresa colegilor, la adresa echipei sau a echipelor cu care ne batem la titlu. Unele critici care vin din exterior pot să le suport, dar când vin din interior... Această persoană, această sursă care a alimentat în permanenţă presa cu lucruri urâte despre mine... Nu cred că pot să continui pe acest drum. Şi eu sunt curios să aflu cine comanda aceste materiale, pentru că apare din interiorul clubului. Dacă are curajul, să spună: 'eu sunt cel care a comanda aceste materiale'. Aşa aş putea să-i răspund ca persoană fizică, fără a avea legătură cu Steaua (FCSB), la unele acuzaţii pe care mi le aduce".



Leonard Strizu a fost numit antrenor principal al echipei de fotbal FCSB, la finalul lunii noiembrie a anului trecut, înlocuindu-l pe interimarul Mihai Pintilii, care nu a putut fi numit la conducerea echipei deoarece nu deţine licenţa Pro. Strizu venea de la echipa a doua clubului finanţat de Gigi Becali.



La 28 februarie 2023, fostul fotbalist Mihai Pintilii, care ocupă în organigrama clubului FCSB funcţia de delegat, a fost sancţionat cu 4 etape de suspendare şi 6.800 de lei de Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal pentru că antrenează echipa bucureşteană fără să deţină licenţa Pro.



Conform soluţiei Comisiei, publicată pe site-ul oficial al FRF, clubul FCSB a primit la rândul său o penalitate sportivă de 10.000 de lei pentru că i-a permis lui Pintilii să antreneze şi l-a instalat de formă pe Leonard Strizu, tehnician care deţine licenţa Pro.



Unul dintre cazurile cele mai mediatizate de antrenori fără licenţa Pro de la nivelul Superligii este cel al lui Mihai Pintilii, care pregăteşte echipa FCSB, dar nu stă pe banca tehnică la meciurile oficiale. În documentele înregistrate la Liga Profesionistă de Fotbal şi Federaţia Română de Fotbal, antrenor principal al echipei FCSB era Leonard Strizu, deţinător de licenţă Pro, care nu a făcut deplasarea cu echipa în cantonamentul de pregătire din Antalya, din această iarnă.



FCSB a învins-o pe Petrolul Ploieşti cu scorul de 4-1 (2-1), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, într-un meci din etapa a 28-a a Superligii de fotbal, scrie Agerpres.

