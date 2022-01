Oana Roman: Nu lăsați pe nimeni să vă spună că nu sunteți apetisante!

"Da, încă mai am burtă, încă mai am celulită, nu am un corp perfect și nici nu mi- am propus asta. Nu lăsați pe nimeni să vă spună că nu sunteți frumoase, că nu sunteți apetisante, că nu sunteți dorite. Încrederea în voi este cea mai importantă. Nu vă lăsați intimidate și nu vă autocomplexați. Aveți grijă, evident, de sănătatea voastră, pentru că, în unele cazuri, obezitatea poate aduce multe neajunsuri, dar nu cădem în extreme. Nu corpul perfect vă va aduce fericirea, nici iubirea ca în poveşti! Nu! Eu am avut nevoie de mulți ani ca să capăt încredere multă în mine și să nu-mi mai pese de părerea altora. O puteți face și voi. Începând de azi!", a scris Oana Roman pe Facebook.

Oana Roman este nevoită să facă față des jignirilor din în mediul online. În decembrie, vedeta l-a pozat pe Marius Elisei, soțul ei, în timp ce gătea, motiv pentru care fanii i-au sărit în cap, că nu este ea cea care stă la cratiță. O femeie care o urmărește pe rețelele de socializare a jignit-o, numind-o "putoare" și "nesimțită". Oana Roman nu s-a putut abține și a răbufnit pe Instagram.

"Iar mi-a scris o domnișoară – Ești o vacă încălțată și o putoare nesimțită, că gătește numai bărbatul ăla și tu nu faci nimic -, neînțelegând că pentru el este o pasiune și o face pentru că își dorește foarte mult. Îi place foarte tare să facă asta. Iar mie nu-mi place să gătesc, îmi place să fac alte lucruri. Dar asta e…dacă ești rău și prost", a fost mesajul transmis de Oana Roman, pe InstaStories.

"Este plin de terminate, bolnave psihic"

Oana Roman susține că nu o mai afectează părerile celor din jurul ei, în special dacă acestea sunt exprimate în mediul online, de către niște necunoscuți, dar cu toate acestea, a spus că este șocată de anumite răutăți gratuite pe care le fac unii.

"Nu mă regăsesc absolut deloc cu ceea ce se întâmplă în țara asta și eu nu înțeleg de ce sunt încurajate atitudinile astea absolut oribile din online, deoarece este plin de terminate, bolnave psihic care fac foarte mult rău pentru că propagă ura și asta e un lucru periculos și chiar nu înțeleg de ce există așa ceva. Mi-a scris una că se bucură că tata m-a părăsit pentru că nu merit să am părinți și că merit să mor. Eu nu înțeleg scopul. Adică la ce folosește cuiva în țara asta faptul că mă calcă în picioare și mă denigrează în felul asta", a mai declarat Oana Roman pe Instagram.

