Oana Radu, BĂTUTĂ. Artista, detalii de coșmar: Credeam că oamenii se pot schimba, dar NU!

Nenorocirea s-a întâmplat marţi, 13 august 2019, într-un bloc din Craiova, atunci când un bărbat cu probleme psihice a aruncat cu un cocktail Molotov, respectiv o sticlă cu benzină, în mai mulţi oameni aflaţi pe casa scării. Alin Mihai Suflea, dar şi mama sa, au suferit arsuri grave în urma acestui atac. Mama lui Alin a rămas internată la Craiova, având arsuri care nu îi pun viaţa în pericol, fiind ulterior externată.

Alin Mihai Suflea a murit la sfârșitul anului 2019, după ce în august 2019 a fost incendiat în scara unui bloc din Craiova. Cei doi erau împreună de trei ani, iar artista a suferit enorm. Oana a fost alături de Alin până în ultima clipă a vieții lui.

"Iubitul meu a pierdut, astăzi, lupta cu viaţa. Vă mulţumim tuturor pentru toate mesajele şi încurajările! Dumnezeu să te odihnească! Te iubesc!", a scris cântăreața la acea vreme, ea fiind cea care a anunțat moartea tânărului.

Oana Radu, marcată de moartea iubitului

Moartea fostului ei iubit, Alin, a lăsat în sufletul Oanei Radu o rană adâncă, iar artista și-a deschis sufletul, într-un interviu pentru emisiunea Teo Show, de la Kanal D, unde a povestit ce a simțit atunci când iubitul ei și-a pierdut viața în mod tragic.

"Cel mai dur moment din viața mea este legat de moartea lui Alin, deși la momentul respectiv nu am reușit să-mi exprim foarte bine durerea, nici eu nu înțelegeam ce se întâmplă. Și acum mi se pune nodul în gât când îmi aduc aminte.

Lumea zicea că nu-mi pasă și eu eram pe calmante, pe pastile. Mă simțeam vinovată că eu trăiesc și el nu. Eram super anxioasă. Pentru mine au fost doi ani de anxietate", a declarat Oana Radu, la Kanal D.

La un an de la moartea fostului ei iubit, fosta concurentă de la "Vocea României" s-a căsătorit civil cu antrenorul Cătălin Georgescu.

Oana Radu, victima violenței domestice

Artista a mai spus și că tatăl ei a părăsit-o și ea a crescut fără figura paternă, fapt care a afectat-o destul de rău. Ea a povestit că în urmă cu mai mulți ani a fost victima violenței domestice și a acceptat totul, pentru că a crezut că persoana respectivă se va schimba. Oana Radu a mărturisit că a fost bătută de un fost iubit și că la vârsta aceea nu știa cum să gestioneze lucrurile.

"Am avut parte de violență fizică și verbală. Am stat acolo, n-am făcut nimic. Am stat destul de mult, n-am plecat, am stat acolo. La vârsta pe care o aveam atunci gândeam că o să fie bine de mâine, totul o să se schimbe, credeam că oamenii se pot schimba, dar nu se pot schimba.

Nu aveam încrederea că pot să zic pa, că nu o să mă mai iubească vreodată cineva, că o să mai fiu cineva, atunci ne complăceam în situații de genul ăsta. Plângeam și după îmi trecea, mâncam ceva. Eu găseam fericirea în mâncare.

Eram superfrustrată pentru că nu mă plăcea niciun băiat, mie îmi plăceau băieți, dar lor de mine nu le plăcea. Cred că din cauza asta am intrat la un moment dat în relații greșite, că atunci când nu te place cineva pe cine vrei tu, accepți orice. Eu mă vedeam grasă și urâtă la corp, că fața mi-a plăcut întotdeauna. Când tu nu ai încredere în tine și ai niște frustrări, accepți", a mai spus ea.

Oana Radu a izbucnit în lacrimi la "Bravo, ai stil", când s-a pomenit de fostul iubit

"Eu după ce el a murit am aflat că mă înșela. Eu am fost singura care a muncit. Mă duceam la concerte plângând. Mă sunau oameni cărora el trebuia să le ofere bani. M-a întrebat cineva dacă am nasul strâmb pentru că m-a lovit cu fruntea sau cu nasul lui. El avea niște vicii pe care eu le toleram până dimineața. Eu nu le suportam. Cât el a fost în spital, aș fi preferat să mor eu și să trăiască el. Noi n-aveam o relație ok, dar nu l-aș fi dat afară din casă. Am refuzat să-l dau afară din viața mea, au fost și lucruri bune în relația noastră", a povestit Oana Radu la Kanal D.

"Oamenii m-au judecat foarte mult și ei nu știu ce înseamnă să te confrunți cu așa ceva (...). Nu am vrut să vorbesc despre cineva care nu mai este, să vorbesc despre cineva care a fost doi ani de zile în viața mea. Oamenii m-au arătat cu degetul pentru că am făcut publică relația cu iubitul meu după trei luni de zile de la moartea iubitului meu. Ceea ce oamenii nu știu este că nu mai aveam o relație de un an de zile. Stăteam în aceeași casă. Îmi era milă să scot din viața mea un om care m-a făcut la început bine și apoi foarte mult rău. Și nu vreau să vorbesc despre un om care nu mai este, dar mi-a fost foarte greu", a mai spus artista.