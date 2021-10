Cum scapi de CĂDEREA părului, MAREA greșeală pe care o faci. Iulia Albu, dezvăluire: Am avut probleme

Iulia Albu e una dintre cele mai cunoscute personaje din showbiz atunci când vine vorba de modă și unul dintre cei mai cunoscuți critici de modă din România.

De-a lungul timpului, ea a comentat ținutele multor persoane publice din România și le-a criticat în termeni duri. De ceva timp însă, vedeta s-a mai domolit și a început să le dea multe sfaturi oamenilor.

De curând, Iulia Albu a dezvăluit că s-a confruntat cu căderea masivă a părului, cauza fiind stresul, precum și alte probleme de sănătate.

Stilista are o podoabă capilară așa cum și-a dorit dintotdeauna și nu a ezitat să le dezvăluie și celor care o urmăresc remediul pe care l-a folosit și cum a depășit problemele.

"Cred că părul este punctul meu forte în acest moment, după foarte mulți ani în care știți că am avut probleme. Nu m-am axat doar pe medicație, ci am făcut și foarte multe injecții în scalp pentru regenerarea părului. Am avut și o dietă echilibrată și am făcut sport. A fost o muncă foarte grea.

Ca să ajung în punctul acesta, eu mi-am pierdut aproape jumătate de păr din cauza unor probleme de sănătate pe care le-am avut și din cauza stresului și a unui proiect. Noi am mai avut discuția despre vitamine pentru păr și unghii, nu este suficient. Am încercat foarte multe vitamine, unele foarte bune, majoritatea sunt ok dacă ai o situație cum este cazul meu. Personal trebuie să renunț și la gluten, și la lactoză", a spus Iulia Albu pe rețelele de socializare.

Cum prevenim căderea părului. Cum îl îngrijim corect

Există multe metode prin care poţi încetini căderea părului, dar importante sunt şi adevăratele motive din spatele acestui proces.

Cauze ale căderii părului:

- afecţiuni medicale: alopecia, infecţii ale scalpului

- schimbări hormonale: sarcina, naşterea, menopauza, probleme cu tiroida

- medicamentaţia: pentru cancer, hipertensiune, depresie sau artrită

- stres: fizic sau emoţional

- styling agresiv: părul este prea strâns sau expus în exces surselor de căldură.

Spălatul regulat. Dacă speli părul în fiecare zi poţi opri căderea lui prin menţinerea scalpului curat şi sănătos. Ideal este să te speli pe cap dacă ai în păr produse de styling sau atunci când este murdar. Întotdeauna optează pentru un şampon cu o formulă delicată.

Uleiul de cocos. Potrivit studiilor realizate în 2018, uleiul de cocos ajută la prevenirea căderii părului, dar şi protejarea lui de expunerea la razele UV. Acidul lauric ajută la protejarea împotriva ruperii de la rădăcină a firului de păr. Mai mult, masarea scalpului cu ulei de cocos este ideală pentru o mai bună circulaţie a sângelui, iar astfel are loc regenerarea părului.

Uleiul de măsline. Uleiul de măsline este folosit pentru a proteja părul de uscarea agresivă şi ruperea firului de păr. De asemenea, uleiul de măsline este un ingredient de bază în dieta mediteraneană, care ajută încetinirea căderii firului de păr. Înainte de a spăla părul, adaugă o linguriţă de ulei de măsline pe păr şi lasă-l să acţioneze timp de 30 de minute.

Fără styling agresiv. Evită împletiturile sau cozile ponytail prea strânse, lasă-l să se usuce natural pentru a nu irita scalpul şi evită să foloseşti stylerele, mai ales la temperaturi ridicate.

Proteine. Foliculii de păr sunt făcuţi în mare parte din proteină numită keratină. O dietă bogată în proteine poate ajuta la prevenirea căderii părului, iar printre cele mai sănătoase alegeri în privinţa alimentelor se numără ouăle, nucile, fasolea, mazărea, peştele, carnea de pui şi de curcan şi produsele lactate scăzute în grăsimi.

Vitamina A este compusă în mare parte din retinoizi, care ajută la creşterea părului. Această vitamină ajută şi la producţia de sebum, menţinând scalpul sănătos. Printre alimentele bogate în Vitamina A pe care ar trebui să le consumi se numără cartofii dulci, ardeii dulci şi spanacul.

Dieta Mediteraneană. În urma unui studiu din 2018 s-a descoperit că o dietă care conţine legume şi verdeţuri proaspete, aşa cum se cere şi în dieta mediteraneană, poate reduce riscul apariţiei alopeciei sau cel puţin să încetinească apariţia acestei afecţiuni. Rezultatele au fost observate în cazul participanţilor care au consumat cantităţi mari de busuioc, pătrunjel şi salată verde, mai mult de 3 zile pe săptămână, citează csid.ro

