Oana Bulai, PSD Neamț, despre ce își doresc tinerii

Cred că întrebarea aceasta o aud aproape zilnic, iar nimeni nu pare să aibă un răspuns.

În loc să ne chinuim să ne dăm noi seama ce vor tinerii, cel mai bine este să îi ascultăm.

Studiul național Insights PulseZ ne oferă o mică imagine cu privire la dorințele tinerilor, în legătură cu ceea ce vor ei cu adevărat. Peste jumătate dintre respondenți simt nevoia de educație financiară și organizare personală, gestionare a emoțiilor și de dezvoltare a abilităților sociale.

68% dintre tineri își doresc să aibă mai multă încredere în sine, iar 60% dintre ei își doresc să își poată gestiona mai bine timpul. Sunt lucruri pe care nu le pot învăța la școală!

În momentul în care am demarat proiectul VIITORUL EȘTI TU!, atunci când am decis să organizez tabăra din acest an pentru tinerii din Roman, am spus că aceștia au nevoie de o educație care să vină în completarea a ceea ce învață la școală, care să îi ajute în dezvoltarea lor personală.

Tinerii nu au nevoie doar de matematică, istorie, chimie, fizică sau alte materii. Ei trebuie să învețe și lucruri care să îi ajute în viață, precum educație financiară, gestionarea emoțiilor, a timpului sau cum să își sporească încrederea în sine. În tabăra din acest an tocmai nevoile care au reieșit în studiul Insights PulseZ am încercat să le acopăr alături de echipa mea.

E important să ascultăm vocea tinerilor, să îi înțelegem, pentru că doar așa îi putem ajuta să se dezvolte.

După cum reiese și din studiu, tinerii au nevoie de motivație, trebuie să îi ajutăm să treacă peste stările de anxietate. Generația viitorului trebuie sprijinită de noi toți, părinți, instituții ale statului, asociații non-guvernamentale.

Studiul îl puteți găsi aici: https://vsfa.ro/pulsez2022?utm_source=Comunicat1...

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News