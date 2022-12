Oana Bulai, după eșecul Schengen: Să batem cu pumnul în masă și să fim tratați ca parteneri egali!

„Mâhnire, supărare, dezamăgire... acestea sunt sentimentele pe care le am față de refuzul aderării țării noastre la Schengen! Această decizie reprezintă o umilință pentru poporul român, o decizie profund nedreaptă!”, și-a început astfel mesajul Oana Bulai, deputat PSD.

„Noi nu am fost de-a lungul istoriei cotropitori. Nu am pornit războaie. Nu am subjugat popoare. Nu am vrut teritorii care nu ne aparțin. Am fost mereu un popor care și-a apărat propriile meleaguri, care nu a vrut altceva decât să fie respectat. În vreme ce alții ne-au cotropit și au încercat să ne subjuge, noi am dat foc recoltelor și am pârjolit tot pentru a ne apăra! De data aceasta nu este o soluție, dar trebuie să luăm atitudine, să impunem respect celor care ne consideră o țară de mâna a doua. Este momentul să începem să consolidăm poziția României, o Românie care nu depinde de nimeni, acea țară demnă care impune respect. Nu putem accepta să mai fim acea națiune care face orice ca să fie pe placul unora care nu dau doi bani pe ea. Trebuie să fim o națiune puternică, respectată, demnă, care își apără interesele, resursele și cetățenii! Mesajul meu este scurt și răspicat: Forța România! Meriți să fii acolo unde îți e locul!”, a transmis Oana Bulai.

„România poate străluci din nou, iar conducătorii acestei frumoase țări se cuvine să reprezinte spiritul românilor și să se inspire din el. Românii sunt oameni curajoși, vrednici, care nu acceptă să fie cu capul plecat, ci dimpotrivă îl ridică și mai tare după o lovitură, și luptă. Statul român prin instituțiile sale are obligația de a căuta imediat soluții pentru a arăta că nu suntem un sat fără câini și că butonul de comandă pentru națiunea română este în România! Statul are obligația să fie cel care dă acest semnal al demnității naționale.

Poate a venit momentul ca instituțiile statului să lucreze cu bănci românești, câte mai există și cât mai rezistă. Poate că firmele românești care au capacitate de a finaliza mari proiecte de infrastructură trebuie ajutate prin pachete financiare de creditare avantajoase. Petrolul și pădurile noastre să nu mai genereze profit pentru firmele austriece, ci pentru români. Avantajul ar fi al României și așa n-ar mai trebui să acceptăm toate mofturile cu care vin firmele austrice. La rândul nostru putem avea conturi la bănci românești, putem să ne facem vacanțele în stațiunile românești”, a precizat Oana Bulai.

„Dar nu trebuie să ne oprim aici”, a continuat Oana Bulai.

„Este momentul să reconsiderăm relația pe care țara noastră o are în cadrul Uniunii Europene cu diferite state membre în condițiile în care suntem tratați cu dublă măsură. Trebuie să începem să batem cu pumnul în masă și să fim tratați ca parteneri egali!

E nevoie ca România să își schimbe abordarea în privința politicii externe. Am fost prea mult timp naivii care se aruncă cu capul înainte și acceptă toate directivele europene. Lucrurile trebuie să se schimbe!

În opinia mea, instituția care ar trebui în momentul de față să încerce o resetare a politicii externe ar trebui să fie Parlamentul României, unde să avem o dezbatere care să orienteze politica externă a țării noastre.

Aceste lucruri trebuie făcute acum! Nu putem să mai acceptăm încă o umilință a poporului român!”, a conchis deputatul Oana Bulai.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News