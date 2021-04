Oana Bogdan, cunoscută drept "roata motrice" a PLUS: Îmi propun să-mi dematerializez viața

”Gata, apuc și eu să-mi trag sufletul. Am reușit, după două săptămâni de muncă, să ne mutăm într-un alt spațiu de birouri. E o decizie pe care am luat-o din pricina pandemiei. Sunt uluită de câte am strâns în 13 ani de activitate a biroului. Am renunțat la aproape jumătate din volumul de obiecte și-mi propun să renunțăm la și mai multe. În plan personal, îmi propun să-mi dematerializez viața. Să pun pe primul loc sănătatea mea. Apoi, conectarea cu ceilalți. Și, dacă mai reușesc și să fac bine prin ceea ce fac ca arhitectă, înseamnă că trăiesc o viață bună. Ceea ce vă doresc și vouă”, a scris Oana Bogdan pe Facebook.

Oana Bogdan, fostă membră în conducerea PLUS, numită de Cioloș ”roata motrice” din spatele partidului, scrisese într-un răspuns la o postare pe Facebook din decembrie 2018 că ”un pas important al omenirii va fi cel al renunțării la proprietate… Am fi mai buni dacă nu am avea proprietăți și am trăi în grupuri în loc de cupluri”.

Oana Bogdan a demisionat din PLUS.