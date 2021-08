O PRIMĂRIE angajează experți cu ZERO experiență, dar care să știe să caute pe Net / Foto: Pixabay

Primăria Alba Iulia a anunțat organizarea unui concurs de angajare, de pe o zi pe alta. În plus, potrivit anunțurilor de angajare, ”experții” anti-discriminare, căutați de instituție. nu aveau nevoie de nici o zi de experiență. Angajările sunt prin proiectul IRIS – Integration of Roma Through Innovative Skills.

Contactați de jurnaliștii de la Alba24.ro reprezentanții primăriei a transmis că procedura de recrutare a fost suspendată deoarece comisia de concurs nu a putut fi întrunită.

Experți cu ZERO ani de experiență, dar să știe să navigheze pe internet

Anunțul de angajare ar fi fost postat în data de 13 august, într-o zi de vineri, după prânz. Dosarul trebuia depus până luni, 16 august, ora 15:00, iar concursul a fost programat în 17 august. În total, candidații aveau la dispoziție 3 zile, dintre care două sunt de weekend. Anunțul fusese afișat la sediul primăriei, dar nu apărea pe site-ul instituției, la secțiunea locuri de muncă.

”Văzând prevederile Dispoziției nr. 1438 din 12 august 2021 privind modificarea și complectarea Procedurii interne de aplicare a Regulamentului – cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei în proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile. Primăria Municipiului Alba Iulia (…), organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a trei posturi funcție contractuală vacantă, pe perioadă determinată, în data de 17 august 2021, ora 10:00, proba interviu” se arată în anunțul de pe siteul proiectului.

Termenul foarte scurt pentru depunerea dosarelor nu este însă singura problemă. Mai grav este faptul că experiența solicitată ”experților” anti-discriminare este de zero ani. Unul dintre posturi este pentru cei cu studii superioare (specializarea drept), iar altul este pentru cei cu studii medii. Nici postul de responsabil tehnic nu necesită experiență, potrivit anunțului primăriei. Posturile necesită însă aptitudini minime de utilizare a computerului (navigare internet, Word și Excel).Totodată, experților anti-discriminare nu li se cere nimic pe partea de legislație din acest domeniu. Prin urmare, candidații pentru aceste posturi ar trebui să știe doar să navigheze pe internet pentru a fi angajați.