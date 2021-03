O camionetă a rămas atârnată de un pod, în SUA / Foto

ABC News relatează că o camionetă în care se aflau două persoane și doi câini a rămas atârnată de un pod. Totul s-a întâmplat luni, în Idaho, SUA.

Camioneta a rămas atârnată 30 de metri în aer după ce lanțurile cu care era legată de rulotă s-au agățat de un parapet de pe marginea podului.

La fața locului au ajuns rapid echipele de intervenție, care au asigurat camioneta cu un set suplimentar de cabluri. Cele două persoane din mașină au fost scoase de un soldat coborât pe frânghie. Salvatorii au mai găsit în interiorul camionetei și doi câini.

Cuplul a fost transportat la spital și sunt în afara oricărui pericol. De asemenea, patrupezii au fost duși la o rudă a celor doi.

Update: A HEROIC effort by multiple emergency response agencies means both occupants of this pickup are safe. They’re en route to area hospitals with what appear to be non-life threatening injuries. Safety chains to a camper initially kept the truck from falling into the gorge. pic.twitter.com/460AWClyiT