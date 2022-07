O adolescentă care a supraviețuit atacului unui rechin povestește cosmarul prin care a trecut

Addison Bethea era la vânătoare de scoici în apele de pe plaja Keaton, Florida, când un rechin s-a prins de carnea ei.

”Nu știam exact ce să fac, dar știam că ar trebui să-i lovești în nas pentru a-i îndepărta de pe tine, iar eu nu puteam să-i dau un pumn în nas.”

Adolescenta de 17 ani a declarat pentru CNN: ”Așa că tocmai am început să-i dau picioare în față, apoi i-am înțepat ochii și am încercat să-l împing de pe mine, apoi mi-a mușcat piciorul”.



Ea a țipat după ajutor, iar fratele ei Rhett Willingham, pompier/EMT, a auzit-o.

Fratele ei este cel care a salvat-o

”Am auzit-o făcând gălăgie, aproape de parcă ceva a speriat-o”, a spus el. "M-am ridicat, m-am uitat și n-am văzut-o. Apoi a venit din apă și am văzut rechinul și sângele și toate cele întâmplate, apoi am înotat acolo și am doborât rechinul".

După ce s-a luptat cu rechinul, Willingham și-a tras sora într-o altă barcă, i-a aplicat un garou pe picior pentru a opri pierderea de sânge și a dus-o înapoi la mal cât mai repede posibil. Frații au relatat momentele tulburătoare într-un interviu din patul de spital din Tallahassee Memorial Hospital, unde Addison era tratată pentru rănile ei.

Piciorul tinerei va fi amputat

Oficiul Șerifului din comitatul Taylor a confirmat într-o postare pe rețelele de socializare că o tânără ”a suferit o mușcătură de rechin în timp ce pescuia lângă Insula Grassy într-o apă adâncă de aproximativ 5 metri”. Biroul a spus că rechinul avea aproximativ 9 picioare lungime.

Mușcătura a provocat ”leziuni devastatoare ale țesutului moale din piciorul drept”, potrivit unei declarații de la Tallahassee Memorial HealthCare (TMH).

”Echipa de traumatologie a TMH a stabilizat-o, iar chirurgul traumatolog a efectuat o intervenție chirurgicală de urgență cu scopul de a restabili fluxul de sânge la picior”, au declarat vineri oficialii spitalului.

Înconjurată de rechini jucării de pluș în patul ei de spital, adolescenta părea optimistă, chiar dacă a spus că este programată să i se amputeze piciorul deasupra genunchiului.

Există rechini în Marea Neagră?

După tragedia din Egipt, acolo unde două femei au fost ucise de rechini, una dintre ele fiind româncă, probabil că mulți se întreabă dacă în Marea Neagră există rechini și care este probabilitatea să fii atacat de un rechin atunci când te afli în vacanță pe litoralul românesc. Aflați că, din fericire, în Marea Neagră nu există cele mai renumite specii de rechini, cunoscute că fac victime în alte zone ale lumii.

Singura specie care se găsește în Marea Neagră este câinele de mare. I se spune așa pentru că scafandrii care se ocupă cu studiul viețuitoarelor marine au observat că acest rechin se comportă exact ca un lup atunci când vânează. Câinele de mare a fost observat și în Marea Mediterană, Marea Baltică, Marea Nordului, dar și în apele reci ale Oceanele Atlantic sau Pacific. Totuși, cea mai mare populație a acestei specii de rechin se găsește în Marea Neagră. De-a lungul timpului, în apele mării noastre au fost văzute și alte specii de rechin, dar este vorba despre cazuri izolate. Uneori se poate întâmpla ca atunci când rechinii urmăresc bancuri de pești, să ajungă și în apele altor mări. Așa s-a întâmplat în cazul rechinului înger, rechinului vulpe, rechinului ciocan sau rechinului pisică, specii observate de-a lungul timpului în Marea Neagră. Citește continuarea AICI.

