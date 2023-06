Nuami Dinescu va fi "Cocuţa" în noul serial de comedie romantică "Lasă-mă, îmi place! Camera 609"

Cocuța și Lenuța sunt două personaje care vor stârni râsete în rândul telespectatorilor. Cele două menajere sunt un fel de spioni în casele vecine, situate în aceeași curte, în care locuiesc Victor Pop și părinții lui, respectiv Vlady Pop și părinții lui.

„Mi-a plăcut dintotdeauna să fac parte dintre cei care pun prima cărămidă la fundația unui nou proiect. Și sper să fie unul care va deschide un drum nou în serialele de televiziune. Am un personaj simpatic, Cocuța, care face cam ce are ea chef și e în interesul ei. Are un nume drăguț, care-mi amintește de o mare actriță, Coca Andronescu, pe care am iubit-o mult. Știu că acest nou serial va fi unul bun, pentru că e scris atât de ofertant şi e ceva ce nu s-a mai făcut la noi!”, mărturisește Nuami Dinescu, cea care va intra în pielea personajului Cocuţa.

Marius Rizea va fi "Nitzi"

Marius Rizea, un alt nume sonor în lumea artistică, revine și el pe micile ecrane din toamnă, la Antena 1, în comedia "Lasă-mă, îmi place! Camera 609", cu personajul Nitzi, proprietar de restaurant, un om bun, generos și simpatic, care ține foarte mult la Eva, protagonista serialului și la familia ei. Micul restaurant al lui Nitzi este kilometrul zero din cartierul în care locuiește Eva.

"Am bucuria din nou să particip la un proiect de anvergură marca Ruxandra Ion, un proiect foarte interesant, având in distribuție actori de primă mână ai scenei românești. În acest proiect mă voi lua la trântă cu Nitzi, un personaj destul de complex. Un băiat bun la toate, patronul unui mic restaurant, locul unde vin să petreacă alături de el aproape toți cei din orășel" a declarat Rizea pentru a1.ro.

Producția este o comedie romantică inspirată din serialul turcesc Room 309 (titlul original: No 309). Acțiunea personajelor se va învârti și în jurul unei moșteniri colosale, care nu poate fi dobândită prin succesiune, ci doar printr-o condiție specială impusă prin testament. Iar de aici mai departe... o tragi-comedie savuroasă!

