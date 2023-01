"Nu mai pot, nu mai vreau". Oana Moșneagu și Vlad Gherman, la un pas de despărțire: Am suferit destul de mult

"Am fost și în punctul în care unul a zis "nu mai pot, nu mai vreau", dar, din fericire, am reușit de fiecare dată să depășim momentele care păreau fără ieșire. Cu muuultă comunicare, răbdare, uneori cu nervi întinși la maximum, cu efort, cu muncă cu propria persoană și chiar cu ajutorul unui terapeut de cuplu. Da, da, noi am apelat la unul chiar la începutul relației noastre. Știu, vor fi cititori consternați de treaba asta. Dar eu nu cred că trebuie să aștepți să fii în pragul divorțului ca să apelezi la un terapeut, așa cum nu te duci la medic înainte de ultima suflare, te duci de la primele semne de boală.

Și mă bucur că am făcut asta în cele mai critice momente ale noastre. Pentru că amândoi am suferit destul de mult înainte să fim împreună, nu am intrat în relația noastră vindecați, deci cu ceva frici și traume care ne împiedicau și încă ne mai împiedică uneori, dar ne revenim din ce în ce mai ușor. Și amândoi ne dorim să ne "învățăm" unul pe celălalt și să fim fericiți împreună, așa că toate eforturile sunt făcute pentru că amândoi simțim că merită", au spus Oana Moșneagu și Vlad Gherman pentru viva.ro.

Cum s-au îndrăgostit

Oana Moșneagu și Vlad Gherman s-au apropiat inițial ca prieteni, iar apoi și-au dat seama că se potrivesc. Totul s-a întâmplat după ce amândoi au trecut printr-o despărțire. Primul pas ar fi fost făcut de Vlad Gherman, când Oana Moșneagu era răcită. Actorul a fost atent și i-a cumpărat ceaiuri și o pătură.

"Am început să ne apropiem din martie, după ce am trecut amândoi printr-o despărțire... Și așa am început să petrecem foarte mult timp împreună..", au povestit cei doi actori din "Adela", potrivit tvhappy.ro.

Oana Moșneagu povestea, la emisiunea "Xtra Night Show" de la Antena Stars, că "noi într-adevăr cumva ne-am sincronizat, că ne-am despărțit amândoi. A fost o întâmplare, am petrecut foarte mult timp împreună, și cu Mara și cu Dunaev, plecam la munte, ne întâlneam ba la mine, ba la ei. Dar eram pe prietenie. Ne-am legat așa după ziua ei".

Vezi și: Mai suferă Vlad Gherman după Criss? Nimeni nu se-aştepta la aşa răspuns

Vlad Gherman a făcut-o lată: "E prima mea relaţie cu o femeie matură". Criss are toate motivele să se simtă umilită

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News