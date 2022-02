"Nu am fost în stare". Oana Roman, revelație: A fost mâna lui Dumnezeu

Fiind divorțată de Marius Elisei, Oana Roman a uitat să-și schimbe și buletinul, așa că a fost nevoită să-și facă o altă carte de identitate provizorie pentru a putea intra în posesia noului pașaport.

”Totul a început când am realizat că pașaportul meu expiră și că trebuie să merg să-mi fac un nou pașaport. Mi-am făcut programare și m-am prezentat acolo, mi-au făcut poza și mi-au scos hârtia ca să trimită dosarul ca să mi se facă un nou pașaport. Când a ieșit hârtia, am constatat că numele meu din sistem nu corespunde cu numele meu de pe hârtie, deoarece eu am divorțat și nu mi-am schimbat buletinul, din neglijență. Vina mea! Într-un an de zile, nu am fost în stare să-mi schimb buletinul. Fata de la pașapoarte, extraordinar de drăguță, mi-a spus că nu-mi poate face pașaportul pentru că buletinul este pe alt numele. Drept care, are nevoie de o carte de identitate provizorie cu noul nume”, a povestit Oana Roman în mediul online, scrie spynews.ro.

"A fost mâna lui Dumnezeu"

”M-am întors acasă ca să-mi iau actele pentru a merge că să-mi fac o carte de identitate provozorie și constat că nu găsesc certificatul de naștere nici al meu, nici al Isei, nici certificatul de divorț. Singurul pe care l-am găsit a fost actul de vânzare-cumpărare al casei. Am răscolit toate sertarele, două ore am căutat peste tot și nu le-am găsit. Am făcut rost de la notar de niște copii și am zis că poate reușesc să-mi fac buletinul provizoriu.

Și acum urmează minunea. Ziua de astăzi a fost plină de foarte multe obstacole, dar și de multe chestii extraordinare. Am avut o revelație. Nu sunt nebună, nu cred în chestii aiurea. Am ieșit pe poartă și cineva mi-a trimis un gând: să caut în portbagaj. Habar nu am de ce am avut acest gând. Am deschis portbagajul și nu era nimic acolo. Și am mai primit un gând: să caut sub chestia de la roata de rezervă. Am căutat acolo și certificatele erau la roata de rezervă, într-un plic. Nu le-aș fi căutat acolo dacă nu aș fi avut această revelație. Vă spun sincer că a fost mâna lui Dumnezeu, altfel eu n-aș fi căutat acte în portabagaj. Habar nu am cum au ajuns acolo, cert este că le-am găsit”, a mai povestit vedeta.

