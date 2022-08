Nouă alertă alimentară în România. Bacterie extrem de periculoasă, descoperită în fructele de mare. Dacă deja le-ai mâncat, atenție la aceste simptome

O nouă alertă alimentară în România, după ce a fost găsită o bacterie extrem de periculoasă în fructele de mare. ANSVSA anunță retragerea de la vânzare a unui lot de creveți. Motivul rechemării este prezența bacteriei Vibrio vulnificus. Produsul a fost deja retras din magazinele Kaufland și Careffour.

”Vă informăm că datorită prezenței Vibrio vulnificus în materia primă utilizată pentru loturile de produse finite S.C.NOVEAST SEAFOOD S.R.L. ( distribuitor S.C.ADRIATIC SEA FISH S.R.L.) a inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la clienți a articolului menționat mai jos, urmare a informațiilor primite de la furnizorul din Franța.

În rândul persoanelor sănătoase, ingestia de V. vulnificus poate provoca vărsături, diaree și dureri abdominale. Se recomanda persoanelor care dețin produsul descris mai sus să nu le consume ci sa le distrugă sau sa le returneze magazinelor de unde au fost cumpărate. Pentru informații suplimentare contactași: S.C.NOVEAST SEAFOOD S.R.L. la quality@noveastseafood.com”, transmite ANSVSA.

Produs folosit în curele de detoxifiere, retras de la vânzare

Un produs considerat bun pentru sănătate a fost retas din magazine. ANSVSA anunță retragerea de la vânzare a produsului Ceai Matcha 80g, producător: THS, nr. lot/cod de bare: 25.11.2024.

Motivul retragerii este procentajul ridicat de benzo(a)piren și hidrocarburi policiclice. Acești compuși sunt cancerigeni pentru om.

Ceaiului Matcha este folosit în curele de detoxifiere și este cunoscut pentru că este un bun antioxidant și are numeroase cu beneficii pentru sănătăte. ANSVSA îi îndeamnă pe cei care au cumpărat acest produs să îl returneze în magazine.

Mircea Badea, impresionat de o instituție din România: Am rămas pur și simplu șocat

Mircea Badea a spus că este impresionat de o instituție din România. De această dată, realizatorul TV nu era ironic.

Mircea Badea s-a referit la ANSVSA (Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor) Constanța. El a spus că a sunat acolo pentru a raporta un caz cu un cățel, dar nu se aștepta să se întâmple ceva.

„Vreau să am niște cuvinte de laudă pentru o instituție din România. De data aceasta, susțin pe bune. Am fost plăcut surprins de o instituție din România, mă rog, de oamenii care lucrează acolo. Este vorba despre ANSVSA, care se ocupă de animale, din județul Constanța. Le-am sesizat un caz cu un cățel care, cel mai probabil, fusese atacat de un bursuc. Era un caz foarte nasol dintr-un sătuc din județul Constanța. Oamenii de la ANSVSA Constanța au fost extraordinari pentru cățelul respectiv. Am rămas pur și simplu șocat. Eu am sesizat cazul așa ca... să sesizez, vă dați seama... Nu m-am așteptat chiar să se întâmple ceva. Dar da, s-a întâmplat. Foarte tari”, a zis Mircea Badea la Antena 3, în cadrul emisiunii „În gura presei”. Vezi mai mult AICI.

