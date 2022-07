Nou val de infectare cu SARS-CoV-2, din cauza unei tulpini agresive Omicron. Ce spune ministrul Rafila despre restricții

În ultima săptămână, a fost confirmat un număr dublu de infectări cu SARS-CoV-2 față de săptămâna anterioară. În spitale, se află aproape 1000 de bolnavi internați cu boala dată de acest virus, COVID-19. 52 sunt în stare gravă, la Terapie Intensivă.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a fost, în această dimineață în emisiunea ”Apelul matinal”, unde a dat mai multe informații despre evoluția COVID-19 în România.

O nouă subvariantă Omicron, mult mai rezistentă, circulă în Europa

Realizator: Există o cauză pentru această creştere puternică a numărului de cazuri?

Alexandru Rafila: Absolut, sigur că există o cauză, ea este generată de faptul că în momentul de faţă în Europa circulă o subvariantă Omicron cu un grad mare de transmisibilitate şi, mai mult, protecţia oferită de vaccin sau chiar trecerea prin boală nu mai este eficientă şi am înregistrat un număr apreciabil de cazuri de reinfecţie în ultimele 90 de zile. Din cele 7.700 de cazuri raportate ieri, circa 1.300 erau cazuri care mai trecuseră o dată prin boală în ultimele 90 de zile, deci este clar că imunitatea este de slabă calitate în faţa acestei variante, care, din fericire, produce îmbolnăviri care nu sunt foarte grave. Aţi remarcat şi dumneavoastră un număr relativ mic de persoane internate în secţiile de terapie intensivă, un număr mic de decese şi sperăm ca lucrurile să nu evolueze îngrijorător din acest punct de vedere.

Creștere a cazurilor până în septembrie

Realizator: Asta voiam să vă întreb, la ce să ne aşteptăm în perioada următoare?

Alexandru Rafila: Va continua această creştere timp de câteva săptămâni, este un fenomen normal, un val epidemic durează circa 8 - 10 săptămâni, aşa că noi suntem în săptămâna 4, o să mai avem o creştere până undeva în jurul jumătăţii lunii august sau începutul lunii septembrie. Important este să reuşim să oferim servicii medicale oamenilor din România în asistenţa medicală prespitalicească, astfel încât ei să poată să aibă acces rapid la diagnostic, evaluare şi tratament, bineînţeles, recomandările legate de izolarea la domiciliu sau, după caz, sperăm să fie cât mai puţine cazuri în spital pentru cei care prezintă o simptomatologie accentuată sau comorbidităţi. Cam asta este soluţia, nu avem altceva de făcut decât să încercăm să ne protejăm pe noi sau familiile noastre atunci când suntem în zone închise aglomerate, mai ales în mijloacele de transport în comun. Practic, masca a rămas ultima protecţie, ultima soluţie împotriva îmbolnăvirii în această perioadă. Bineînţeles, decizia de a evita aglomeraţia este individuală, câteodată nu avem însă ce face şi atunci putem să utilizăm masca, nu e nici un fel de obligaţie, dar este doar o recomandare care poate să ne facă să traversăm această vară fără probleme deosebite.

Realizator: Spuneaţi că este vorba de aceeaşi tulpină Omicron?

Alexandru Rafila: Da, tulpina Omocron are mai multe, are vreo 4-5 subvariante care au circulat în această perioadă. În momentul de faţă, este o variantă Omicron BA.5, care are o transmisibilitate mai mare, dar nu există informaţii că ar produce cazuri mai grave decât subvariantele anterioare.

Simptomatologia noii variante Omicron

Realizator: Şi în cazul acestei variante, care sunt semnele că ceva este în neregulă şi trebuie să ne adresăm medicului?

Alexandru Rafila: Nu sunt, tabloul clinic este similar: dureri de gât, tuse, febră, o stare de astenie, care poate să fie însă foarte discretă, aceste simptome pot fi foarte discrete, nu trebuie neapărat să ne gândim că e vorba de o boală gravă, poate să fie pur şi simplu o viroză respiratorie banală în foarte multe cazuri sau chiar asimptomatică, dar sunt şi situaţii în care simptomatologia este mai accentuată şi atunci e bine să ne testăm şi să ne prezentăm la medic.

Vaccinarea, o soluție pentru persoanele vulnerabile

Realizator: Spuneaţi că persoanele deja vaccinate cu schemă completă sunt şi ele în pericol. Până la urmă, vaccinarea rămâne în continuare o soluţie.

Alexandru Rafila: Vaccinarea rămâne o soluţie pentru persoanele vulnerabile. Există această recomandare de administrare a dozei booster, doza a treia sau doza a patra pentru persoane din categoriile vulnerabile, care în felul acesta sunt protejate împotriva unor forme foarte grave, care ar putea să le pună viaţa în pericol, însă noi ce aşteptăm este să avem un vaccin adaptat variantei circulante. E o mare diferenţă între rezultatele de la studiile clinice iniţiale, care arătau că vaccinul opreşte transmiterea, şi situaţia actuală în care, practic, persoanele care sunt vaccinate sau care au trecut prin boală nu mai sunt protejate împotriva infectării cu această subvariantă BA.5 a Omicron.

În septembrie, vom primi un nou vaccin

Realizator: Avem în stocuri doze din loturile precedente care pot fi folosite?

Alexandru Rafila: Avem... în stocuri avem pe opt milioane de doze de vaccin, sunt şi la medicii de familie, pentru că vaccinarea în acest moment a trecut la medicii de familie începând cu data de 1 iulie. Aşteptăm, cum vă spuneam, în luna septembrie să primim o variantă adaptată a vaccinului, cel puţin după ceea ce ştiu eu, din promisiunile producătorilor, care au rezultat în urma discuţiei cu Comisia Europeană, cea care a încheiat contractele pentru achiziţia de vaccinuri în numele statelor membre.

Realizator: Unde se pot vaccina cei care doresc să se imunizeze din nou? Dumneavoastră spuneaţi la medicul de familie...

Alexandru Rafila: La medicul de familie.

Realizator: ... deşi înţeleg că aceştia uneori refuză.

Alexandru Rafila: Trebuie să găsească un medic de familie care vaccinează. Noi am discutat cu direcţiile de sănătate publică să afişeze toate cabinetele de medicină de familie din fiecare judeţ care oferă acest serviciu de vaccinare.

Realizator: Dar vor fi deschise din nou centre de imunizare?

Alexandru Rafila: Nu, nu cred că vor mai fi deschise centre de vaccinare. Sunt suficiente cabinete de medicină de familie. Practic, acest vaccin a trecut de la situaţia în care trebuia să vaccinăm un număr mare de persoane într-un timp foarte scurt, la o situaţie în care se poate considera că vaccinarea se poate desfăşura similar, de exemplu, cu vaccinarea antigripală la medicul de familie.

Rafila exclude noi restricții

Realizator: Domnule ministru, în ce situaţie s-ar putea apela din nou la restricţii?

Alexandru Rafila: Eu nu aş vrea să mergem cu scenarii de genul acesta, legate de restricţii. Prefer să informez populaţia, să le ofer acces la investigaţii şi tratament, iar măsurile de protecţie individuală să devină obişnuite pentru marea majoritate a concetăţenilor noştri. Nu cred că în momentul de faţă România poate să suporte o nouă introducere a unor restricţii care să afecteze viaţa economică şi socială. Gradul de suportabilitate a acestor restricţii cred că a fost atins în trecut, când poate nu au fost luate măsurile cele mai potrivite din punct de vedere medical, dar mă rog. Nu are rost, asta este istorie. Important este că prefer să încercăm o campanie de informare, de educare a populaţiei care să aibă un rezultat similar, dacă vreţi, sau chiar superior rezultatului obţinut în urma introducerii unor restricţii.

Realizator: Apropo de această campanie de informare. Până la urmă, lumea este suprasaturată de tot ceea ce este legat de această pandemie, nu doar în România, ci peste tot în lume, pentru că vorbim despre o pandemie. Care ar fi calea de comunicare cea mai eficientă de transmitere a faptului că pandemia încă nu a luat sfârşit?

Alexandru Rafila: Ştiţi că important este să relatăm lucrurile aşa cum sunt. Oamenii să primească informaţia nedistorsionat şi să încercăm să nu creăm psihoze, să încercăm să nu speriem oamenii, să le explicăm, să fim naturali în abordare şi ei să înţeleagă că scopul autorităţilor este de a le proteja sănătatea, nu de a le transforma viaţa de zi cu zi într-o activitate extrem de dificilă şi chiar opresivă. Bănuiesc că o astfel de abordare ar trebui să fie apreciată de populaţie şi nu numai apreciată, ci şi să constituie calea de protecţie individuală care până la urmă duce şi la protecţia comunităţii.

sursă: RADOR.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News