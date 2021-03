Nintendo Switch, varianta îmbunătățită, va avea ecran OLED de 7 inch

Conform The Verge, consola Switch, lansată în 2017, are un ecran LCD de 6,2 inch, în timp ce Switch Lite are un ecran ceva mai mic, de 5,5 inch. Multe jocuri nici măcar nu ajung la rezoluția nativă de 720p în modul mobil, astfel că noul display OLED va fi tot de 1280x720.

Nintendo încă nu a făcut vreun anunț oficial, însă sursele apropiate companiei nipone transmit că noul sistem este gata să apară la finalul anului 2021. Asamblarea începe în iulie, iar ținta lunară de producție va fi „sub un milion de unități”.