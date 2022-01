Nicușor Halici: PSD Vrancea, într-un sediu nou

Imobilul respectiv aparține Consiliului Județean, iar contractul de închiriere nu a mai fost prelungit. PSD Vrancea a solicitat administrației județene, la începutul anului trecut, prelungirea contractului de închiriere pe o durată de patru ani, însă acest contract a fost prelungit doar pe un an de zile, urmând a fi încheiate acte adiționale de către președintele Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Toma. Acesta nu a mai dorit însă încheierea acestor acte, iar în fostul sediu al PSD Vrancea se vor muta instituții din subordinea Consiliului Județean.

„Scopul acestei conferințe de presă este de a vă prezenta noul sediul al Partidului Social Democrat în județul Vrancea și de a lămuri situația vechiului sediu, astfel încât speculațiile și interpretările tendențioase să ia sfârșit. Sediul în care am funcționat era un sediu care aparține domeniului public al județului Vrancea. În anul 2021, după ce contractele au expirat, am solicitat încheierea unui contract pe perioada mandatelor de parlamentar (deputații Nicușor Halici și Elena Stoica-n.r.), inclusiv pentru organizație, pentru sediul din Republicii 13, conform prevederilor legale. Consiliul Județean a închiriat spațiul respectiv până la data de 31 decembrie 2021, împuternind președintele CJ să poată încheia acte adiționale până la încheierea mandatelor parlamentare. Am solicitat prelungirea contractelor în luna noiembrie 2021 însă președintele Consiliului Județean a spus că va încheia contract cu parlamentarii, urmând ca PSD Vrancea să nu mai încheie contract. Ulterior, Cătălin Toma ne-a spus că nu mai prelungește aceste contracte, fapt pentru care ne aflăm azi în situația de a ne muta din sediul de pe Republicii 13. Acesta este adevărul“, a afirmat Nicușor Halici la monitoruldevrancea.ro.

Consiliul Județean, a precizat deputatul Nicușor Halici, mai are în proprietate și alte imobile. Unul este pe strada Cuza Vodă din Focșani, unde își desfășoară activitatea un partid politic. Este vorba despre sediul ALDE Vrancea, având 144 de metri pătrați. Nefiind însă partid parlamentar, Consiliul Județean nu are obligația să-i pună totuși la dispoziție un sediu, președintele interimar Nicușor Halici sperând ca administrația județeană să aplice aceeași unitate de măsură cu cea aplicată PSD Vrancea. Nicușor Halici a spus că ALDE Vrancea plătește pentru un sediu care are o suprafață de 144 de metri pătrați suma de 27,50 lei lunar.

„Sper ca președintele Cătălin Toma, așa cum i-am cerut personal, să aplice aceeași unitate de măsură și în privința sediului formațiunii politice neparlamentare ALDE, care plătește un preț de de 27,50 lei lunar pentru imobilul în care își desfășoară activitatea, care are o suprafață de 144 metri pătrați. Vrâncenii trebuie să știe că, da, au fost discuții legate de prețul chiriei plătite în sediul de pe Republicii 13. Noi nu am cerut niciodată un preț. Prețul a fost cel dictat de legislația în vigoare privind închirierea bunurilor din domeniul public și aici mă refer la Codul Fiscal. Un preț făcut de către funcționarii publici din Consiliul Județean, care a fost actualizat. Prețul de peste un euro pe metrul pătrat față de cel de pe piața liberă este unul mai mic, dar de aceea trebuie și vrâncenii să știe că de exemplu ALDE, pentru 144 de metri pătrați, plătește 5 euro pe lună, adică vreo 27 de lei și câțiva bani, pe lună, nu pe metrul pătrat“, a arătat deputatul Nicușor Halici.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News