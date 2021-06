Nicușor Dan, restanțe la ajutoarele pentru gravide și nou-născuți

Primarul Nicușor Dan anunță că Primăria a plătit o parte din restanțele pentru ajutorul acordat în cazul nou-născuților. Totuși, municipalitatea mai are restanțe atât pentru acest ajutor, cât și pentru cel acordat femeilor însărcinate.

Zilele trecute, municipalitatea a reușit să plătească o parte din restanțe și anunță că până la finalul anului va fi la zi cu toate plățile.

„Am plătit zilele trecute ajutorul pentru nou-născuți, pentru mai multe luni restante. În acest moment, avem restanțe la ajutorul pentru nou-născuți și ajutorul pentru femei însărcinate, pe lunile martie, aprilie și mai. Reușim să însănătoșim bugetul în ritmul pe care ni-l permit încasările și până la sfârșitul anului vom fi la zi. Mulțumesc familiilor care beneficiază de aceste plăți pentru înțelegere și le asigur că Primăria Capitalei are toată determinarea să aducă la zi plățile care li se cuvin”, a transmis, vineri seară, primarul Nicușor Dan pe Facebook.

Ludovic Orban: Guvernarea e complicată

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, 11 iunie, la Bacău, că alianţa cu USR PLUS este una care necesită dialog permanent şi o armonizare constantă a poziţiilor.



De asemenea, a menţionat că, în cadrul coaliţiei, au existat momente de criză, spunând că astfel de momente vor mai fi înregistrate, deoarece guvernările de coaliţie sunt în general „complicate”.



„USR este un partid mai nou, un partid care nu are o definire doctrinară clară, ale cărui poziţii de multe ori se stabilesc în funcţie de conjunctură, de context, este un partid care nu are experienţa guvernării şi se vede lucrul ăsta, dar este partenerul nostru şi încercăm prin cooperare, dialog, o armonizare constantă a poziţiilor, să asigurăm o bună guvernare României. Sigur că au fost momente de criză, probabil vor mai fi momente de criză. Guvernarea de coaliţie în general este o guvernare complicată, o guvernare în care e destul de dificil să păstrezi coeziunea", a precizat Ludovic Orban.