Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix, declarație surprinzătoare: Am avut COVID înainte să ajungă în România

Nicu Covaci susține că a început să se simtă rău după ce a venit în țară din Spania, iar simptomele pe care le avea în ianuarie 2020 sunt cele cunoscute și în cazul infectării cu Sars-Cov-2. El ar fi ajuns în primă fază în Bucureşti şi pentru că se simţea rău s-a dus la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", după care a venit în orașul natal Timişoara. La acea vreme încă nu se făceau teste pentru Sars-Cov-2.

"Eu şi partenera mea de viaţă am avut COVID, anul trecut, în ianuarie. Eram la Timişoara. Sigur că atunci nu se ştia de COVID, dar simptomele erau cele pe care le ştim acum pentru acest virus. Am fost dus cu salvarea şi două zile am fost internat la "Victor Babeș". Şi nu ştiau ce am, că e pneumonie, că e nu ştiu ce. Dar eu m-am luptat, sunt şi scafandru, nu mă dau bătut aşa uşor, deşi aveam 73 de ani. Voiau să mă ţină, să-mi facă, să-mi dreagă, dar m-am supărat, m-am suit într-un avion şi am venit acasă, în Spania. Aici e verde, am marea în faţa casei, am muntele în spate şi sunt înconjurat de o pădure de pini", a relatat Nicu Covaci pentru Adevărul.

Pe de altă parte, muzicianul a făcut o serie de referiri la așa-zise tratamente sau metode empirice de tratare a bolii, precum și la teoriile conspiraționiste legate de originea virusului.