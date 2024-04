Nicolae Ciucă le cere liberalilor să iasă și să discute cu oamenii: "Alegerile locale nu sunt despre doctrină de partid, sunt despre oameni"

Nicolae Ciucă a vorbit despre obiectivele importante din județul Maramureș și a cerut liberalilor să se țină de toate promisiunile pe care le fac oamenilor pentru a-i putea apoi să-i privească în ochi și să le spună că au îndeplinit cele promise.

Iată câteva dintre cele mai importante lucruri transmise de Nicolae Ciucă la Baia Mare:

- Revin cu mare bucurie și mare onoare în Maramureș, la Baia Mare, pentru că aici tot ce înseamnă tradiție, spirit românesc, spiritul dacilor liberi. Suntem partid național, iar pentru noi nu contează nimic mai mult decât identitatea, tradiția, obiceiurile, credința noastră în Dumnezeu, familia.

- Eu vreau să vă spun un singur lucru pentru că este important să subliniem că alegerile locale nu sunt despre ideologie, nu sunt despre doctrină de partid, alegerile din iunie sunt despre oameni, despre ce au făcut oamenilor.

- Fiecare dintre antevorbitorii mei și domnul secretar general și doamna ministru și Adrian Cozma și domnul Daniel Buda, toți au scos în evidență ce s-a realizat, ce s-a petrecut în această perioadă, în acești 4 ani de mandat, mandat în care Ionel Bogdan cu echipa lui, împreună cu administratorul public Gabriel Șețco să înțeleagă faptul că nu există altă cale de a face ceea ce au promis în campanie pentru a putea să vină în fața dumneavoastră, în fața unei săli pline cu aproximativ 4000 de oameni care așteaptă să fie priviți în ochi și să li se spună că am făcut.

- Politicienii vin doar și vorbesc, promit, și în realitate nu se întâmplă mare lucru. Ei bine, Ionel Bogdan vine și spune că a înțeles.

- Și acum vorbim foarte serios de la vecinii Maramureșului care au reușit prin acest cuplu de conducere liberală și la consiliul județean și la primăriile municipiilor reședință de județ cu adevărat să dezvolte cu adevărat, să pună municipiile și județele atât pe harta investițiilor economice cât și pe harta păstrării identității noastre. Lucru care iată, la Maramureș și aici la Baia Mare, reprezintă obiective care au fost pe agenda de priorități ale președintelui consiliului județean.

- Acum este o oportunitate pentru Partidul Național Liberal, pentru liberali să câștige municipiul Baia Mare și să-și asigure, de asemenea, traiectoria pentru Consiliul Județean prin Gabriel Șețco.

- Am trecut prin centru vechi, înainte să ajungem la sediul partidului. M-am bucurat și m-am întristat de cealaltă parte, pentru că el nu arată la nivelul la care au reușit în municipiile despre care am vorbit. De exemplu, ieri am fost la Oradea și vă spun că este o adevărată încântare să te plimbi prin Oradea. Este păcat de centrul vechi al municipiului Baia Mare să nu i se acorde atenția și să nu se investească, mai ales că există oportunități, există finanțări, n-a existat interes și voință.

- Sper că noul primar, Ionel Bogdan, să acorde atenția cuvenită pentru tot ceea ce reprezintă simbolul de sute de ani al Municipiului Baia Mare, centrul vechi, pentru că într-adevăr sunt valori, valori istorice, valori spirituale a tot ceea ce a reprezentat cultura și tradiția în acest municipiu, în acest județ.

Obiectivele importante din regiune

- Pot spune că atunci când am fost prim-ministru și după aceea, Ionel Bogdan venea la București. El niciodată nu a anunțat cu două-3 zile. Voiam, nu voiam, îmi spunea dimineața vedeți că vin la dumneavoastră. Avea tot timpul un caiet mare, negru, pe care îl deschidea și începea. Parcuri industrial, energie regenerabilă, Barajul de la Runcu Și a zis dacă nu facem ceva, nu mai putem să ne ducem în județ. Și, mai mult decât atât, m-a luat și m-a purtat până acolo.

-Într-adevăr, barajul de la Roșu trebuie finalizat și el trebuie să rămână în continuare o prioritate pe legătura dintre administrația centrală și cea locală.

- Podul peste Tisa de la Sighetu Marmației, până acum am fost de două ori, sper să mă invite și la inaugurare. Am fost acolo când era doar pe o planșetă, am fost acum când se lucra. Sper ca în curând să se finalizeze și să avem într-adevăr o infrastructură de interconectare cu Ucraina.

- Tot la fel am discutat și discutăm despre centura de la Sighetu Marmației și, desigur, centura municipiului Baia Mare.

- Toate acestea au fost obiective prin care Ionel Bogdan n-a văzut altceva decât nevoia de interconectare cu ceea ce urmează să se întâmple, pentru că, practic, au început procedurile la drumurile express Baia Mare, Satu Mare

- Sunt cele mai mari întreprinderi private de profil și unul dintre cei mai mari angajatori, peste 5000 de de angajați.

Nevoia dezvoltării infrastructurii în zonă

- Discuțiile pe care le-am avut cu mediul de afaceri, cu acești oameni, n-au dus clar către un punct care reclamă obligatoriu dezvoltarea infrastructurii pentru asigurarea competitivității agenților economici din județul Maramureș.

- Vă dau doar câteva cifre în momentul de față. PIB-ul în Maramureș este de 26,9 miliarde, ceea ce reprezintă 1,7% din PIB-ul național.

- Maramureșul nu este legat printr-o infrastructură corespunzătoare, astfel încât ceea ce se produce aici să poată să aibă un nivel mai mare de competitivitate și să poată să-și pună cu adevărat în valoare tot ceea ce înseamnă creativitatea, inițiativa și experiența dobândită de către antreprenorii și inițiativele private din județul Maramureș.

- Este absolut necesar ca toate aceste obiective, domnule viitor primar, să i le lăsați în continuare pe agenda de priorități. Domnului Gabriel Șețco, pentru că au fost și rămân, repere, obiective, asumări foarte importante ale Partidului Național Liberal.

- Aveți nevoie în continuare să ieși și să vorbiți cu oamenii. Noi toți, Partidul Național Liberal, trebuie să ieșim, să vorbim cu oamenii, să îndepărtăm toate aceste îndoieli ale oamenilor față de ceea ce am făcut până acum să le recunoaștem ceea ce n-am reușit să facem, dar să vadă în noi onestitatea și angajamentul, responsabilitatea pentru ceea ce înseamnă asumarea politică.

- PNL este un partid care pune mare preț pe valoarea resursei umane feminine. Egalitatea de gen, echilibrul de gen, trebuie să reprezinte o preocupare a noastră. Sunt aici doamne și domnișoară care așteptau să spun ceva despre acest subiect. Doamnelor, nu doar spun, vă promit că și facem.

- Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc, mă bucur că am revenit la Maramureș, la Baia Mare. Să vă dea Dumnezeu sănătate și pentru că vine săptămâna luminată, sărbători liniștite și numai bine tuturor! Doamne ajută!

