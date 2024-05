Nicolae Botgros, blocat mai multe ore în vama Albița: "Trebuie să mă rog de vameși, polițiști pentru a trece frontiera"

"Am ajuns unde am ajuns… Orchestra Națională "Lăutarii", lăudată de toți cetățenii, de toți diplomații, demnitarii de la noi, cât și din partea cealaltă a Prutului, recent venind de la un mare concert din București, cu succes de nu mai încape în noi, și stăm la vama de două ore și ceva fără să ne întrebe cineva măcar un cuvânt.

Cum să mai crezi că suntem cineva în lumea asta, dacă nu ne ia în seamă nimeni? Și asta nu e prima oară. De multe ori, suntem ajutați, mai bine spus, noi ne rugăm de cineva să ne ajute, dar așa nu se mai poate. Noi avem de lucrat foarte mult peste Prut și avem deja probleme mari că nu se mai poate de răbdat. Eu trebuie, de fiecare dată, să mă rog pentru a trece frontiera, la diferiți vameși, polițiști de frontieră.

Spuneți-mi, vă rog, ce-ar mai trebui să facem ca să ajungem și noi diplomați? Pentru că nu cred că vreun diplomat poate face ceea ce facem noi la ora actuală. Îmi cer scuze dacă am jignit pe cineva", a scris Nicolae Botgros pe Facebook.

"M-am adresat poliţiştilor într-un ton mai ridicat"

Ulterior, acesta a revenit cu mai multe informații lămuritoare.

"Totul a avut loc la Albița. Când am intrat cu autocarul în vamă la Albița, erau 5 - 6 autocare. Am tras și noi autocarul la rând și șoferii noștri s-au dus și le-au comunicat vameșilor și polițiștilor de frontieră. Ni s-a răspuns că nu pot face nimic și să stăm la rând. Așa am și făcut. Nu e prima oară când stăm la rând, mai ales la ieşire din țară. Între timp, au trecut câteva autocare fără rând (autocare de cursă ), a mai trecut și un alt autocar cu muzicanți (orchestră) de la noi din ţară și au trecut repede, că pușca, fără probleme.

Noi mai aveam încă două autocare în fața... Atunci m-am adresat eu personal poliţiştilor întru-n ton mai ridicat, fiind obosit complet (10 ore am stat în picioare la concertul de la Buftea și Sala Palatului). Până la urmă, s-a găsit o doamnă care ne-a dat drumul, după două ore și ceva", a mai scris artistul.

